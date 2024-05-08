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酷澎公布第1季財報 估在台灣市場將比韓國更快速獲利

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞洲零售巨頭Coupang酷澎於8日凌晨公布2024年第1季業績。近期Coupang酷澎在台灣積極發展，創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）強調，Coupang酷澎在台灣持續取得進展，致力為顧客打破既有框架。雖然台灣市場還處於早期發展階段，但Coupang酷澎對其潛力一如既往地感到振奮。他預期台灣市場可比韓國市場更快速地獲利。

他表示，將運用多年來在韓國市場的經驗，包括選品、出貨流程、完善的物流體系、供應鏈優勢，以及十多年來所建構的先進科技。這些經驗可以幫助公司在台灣更快速地發展，預期台灣市場可比韓國市場更快速地獲利。

根據外媒報導，酷澎在上季（2023年12月為止的一季）營收創下2021年以來最大成長，而2023年Coupang酷澎在韓國首度繳出成立13年以來年度獲利。

Coupang酷澎財報顯示公司今年第1季營收和活躍用戶持續成長；淨營收較去年同期上揚23%達71億美元，撇除匯率因素則是年增28%；毛利也躍升36%至19億美元。第1季活躍用戶數逾2,150萬續創新高，較去年同期成長16%。

Coupang酷澎新收購的線上時尚網站Farfetch雖帶來營收，但也因為本身的虧損，讓Coupang酷澎上季歸屬母公司利潤大幅折損，從9,800萬美元降到500萬美元，每股純益0元。

Coupang酷澎創辦人暨執行長金範錫強調，在台灣的業務，就像在任何新的環境一樣，既有重要的相似之處，也有一些有意義的差異。很幸運能夠運用多年來在韓國市場的經驗，包括選品、出貨流程、完善的物流體系、供應鏈優勢，以及十多年來所建構的先進科技。這些經驗可以幫助公司在台灣更快速地發展，預期台灣市場可比韓國市場更快速地獲利。應用過往經驗的同時，也將適時尋找新的解決方案，以創造有意義的顧客差異化體驗，並為股東尋求有意義的回報。

他指出，機器學習和人工智慧仍然是Coupang酷澎的核心策略，在供應鏈管理到物流配送等企業發展，各面向均加以應用。大型語言模型在搜尋、廣告、目錄和營運等多個領域的龐大潛力，更難以忽視。

淨營收為71億美元，較上年同期成長23%；撇除匯率影響，較上年同期成長28%。撇除匯率影響的年增率為23%。

營收不包括新收購的Farfetch，淨營收成長率（未受FLC營收會計變更的影響）將比23%的成長率高出約十個百分點 ；該FLC營收會計變更是自去年第2季起開始記錄 。

毛利率為27.1%，較上年同期提高260個基點。 若不包含Farfetch，毛利為18億美元（較去年同期成長27%）；毛利率為26.5%。

稅後淨利（可歸屬Coupang酷澎股東者）為500萬美元，較去年同期減少8,600萬美元；這主要是由於Farfetch的虧損，不包括Farfetch的話， 可歸屬Coupang酷澎股東的淨利為9,800萬美元。

稀釋後每股盈餘為0.00美元，較去年同期減少0.05美元，主要是計入Farfetch虧損所致。若不計入Farfetch的虧損，調整後的稀釋後每股盈餘則為0.05美元。

調整後息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為2.81億美元，獲利率為3.9%，較上年同期下滑20個基點。 若不計入 Farfetch的虧損， 調整後息稅折舊攤銷前利潤為3.12億美元，獲利率為4.6%。

匯率 營收

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