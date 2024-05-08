鴻華先進擬第4季量產跨界電動車 拓東南亞和歐洲市場

鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進表示，今年第4季規劃量產跨界電動車Model B，除了台灣市場，也鎖定東南亞和歐洲市場拓展銷售；鴻華預估，最快10月展出多功能休旅Model D原型車。

鴻華將於23日舉行股東會，在2023年年報中，鴻華指出，Model T電動巴士已在台灣和印尼銷售，今年強化布局東南亞及其他市場，提高全球市占率。

鴻華已在4月啟動建置高雄橋頭園區工廠提高總產能，預計2025年完工，初期產能約年產500輛；2028年目標擴產至1000輛電動巴士。

在休旅車Model C規劃方面，鴻華表示，今年持續拓展台灣和東南亞市場。根據統計，鴻華與裕隆合作的納智捷（LUXGEN）品牌n7電動車，今年前4月累積已交車1555輛。

鴻華透露，今年下半年規劃推出長里程版Model C電動車，Model C國外量產版目標在2025年第4季交貨。

在Model B跨界（Crossover）電動車進度上，鴻華預估今年第4季規劃量產，除了台灣市場，並鎖定東南亞和歐洲市場拓展銷售。

鴻華指出，轎車Model E將依市場和客戶需求調整後，推出量產版車型；而多功能休旅車（MPV）的布局，相關Model D原型車規劃最快今年10月展出。

鴻海在2021年10月18日科技日（HHTD21）首度發表Model C休旅車、Model E轎車和Model T電巴等3款電動原型車。鴻華在2022年研發出Model B電動原型車及Model C招商車，並量產Model T電動巴士；2023年鴻華繼續開發Model B招商車，第4季開始量產Model C為平台的納智捷n7電動車並陸續交車。

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