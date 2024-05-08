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小宅當道！「獨活女子」飆破166萬戶 超越男性創新高

聯合報／ 何醒邦/台北即時報導

經濟獨立女性越來越多，住商機構彙整內政部數據，2023年全國女性單獨生活戶數達166.3萬戶，創下歷史新高的同時，也首次超過男性單獨生活戶數。住商不動產執行總監徐佳馨分析，國內經濟發展觸動社會結構轉變，家戶結構和以前大不同，讓「獨活女子」已在社會越發常見。

根據內政部統計，全國2023年女性單獨生活戶數達166.3萬戶，為歷年最高，同時也是自1996年有統計以來，首次全國女性單獨生活戶超過男性單獨生活戶；若細看六都數據，以新北市達33萬戶為六都冠軍，其次則為台北市、高雄市，且六都戶數也都為有紀錄以來最高。

徐佳馨分析，近年來女性意識抬頭，社會結構改變，經濟獨立而自立門戶的女性不在少數，且近年來市場小宅、套房當道，不僅總價更低，更適合獨居人士，加上女性平均壽命較男性高，因此隨著年代推進，女性單獨戶多過男性僅是時間問題。

內政部 獨居

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