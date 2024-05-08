新北紀錄片獎再攜手長榮航 見證3萬英呎高空的感動

邁入第三年的全新一季「新北天際影展」8日宣布起飛，為新北市紀錄片獎系列活動揭開序幕。為積極拓展國際觸角，新北市新聞局邀來身兼演員、導演、編劇，在2021年以戲劇《她們創業的那些鳥事》奪得金鐘獎戲劇節目女配角獎的簡嫚書擔綱年度活動大使，共同見證3萬英呎高空的感動。

新北市政府新聞局8日舉辦「2024新北天際影展記者會」，新北市長侯友宜及長榮航空（2618）總經理孫嘉明與活動大使簡嫚書共同揭示，即日起於長榮航空全航線機上娛樂系統上架全新一季「新北市紀錄片獎」精選作品。延續去年多元管道播映的好評，「新北市紀錄片獎」紀實影像同步登上LINE TV線上影音平台，活動大使簡嫚書於記者會現場分享紀錄片吸引人的點點滴滴，也預告後續還有線上與實體講座、戶外放映等活動，邀請大家一起來觀影，一同感受紀錄片的魅力。

新北市長侯友宜表示，新北市始終秉持多元包容的態度，歡迎來自世界各地的紀實影像參與新北市紀錄片獎，並且積極拓展國內外多元宣傳與播映管道，感謝合作夥伴長榮航空對紀錄片的支持，藉由「新北天際影展」，不分國籍、打破國界，讓世界看見新北市紀錄片獎的優秀作品，新北市政府會持續努力讓紀錄片多樣的主題、真實而獨特的文本，在每一次旅程與全球旅人相遇，讓感動無所不在。

長榮航空公司總經理孫嘉明表示：「長榮航空與新北市政府攜手推出的『新北天際影展』已邁入第三年了，我們非常榮幸能跟新北市政府持續合作，透過長榮航空綿密的飛航網路，讓全世界的旅客都能在飛機上欣賞到『新北市紀錄片獎』的得獎作品，也很高興能將台灣藝術創作推上國際舞台，一同為台灣本土藝術創作盡一份心力，期望未來大家有機會搭乘長榮航空時，也可一起支持台灣藝術創作者的傑出作品」。

「2024新北天際影展」延續2個月1檔期的上架形式，12部精選紀錄片，展現多樣的主題、感受不同的生命歷程，包含：5月推出徐靖倫導演《誰先說再見》、張弘榤導演《鯨之聲》、游喬婷導演《永順永和》；7月將推出陸孝文導演《孩子們》、張素蓉導演《還能有獵人嗎？》、邱繼亮導演、黎靜如導演《25公斤》；9月上架施佑倫導演、林皓申導演《不排除判決書》、吳柏泓導演《救命人》、陳蔚慈導演《島上的大象》；11月登場的則是林煥文導演《夢想全壘打》、周少強導演《只是想結婚》及李亦軒導演《共生流浪》，邀請全球飛行旅客走進紀錄片的世界。

新北市新聞局表示，今年特別邀請藝人簡嫚書擔任活動大使，一同支持「新北市紀錄片獎」，在三萬英呎高空深刻探索新北紀錄片多樣主題為旅途帶來的感動。為了讓更多台灣民眾參與「新北天際影展」，今年更在新北市府1樓擴大辦理實體展覽，讓觀展民眾深入了解在紀錄片領域占有一席之地的新北市紀錄片獎， 如何從新北出發，積極航向國際的決心，透過「新北天際影展」在世界各地旅人心中撒下種子，擴散台灣紀錄片的影響力。

新聞局預告5月11日還將規劃兩場親子教育講座，讓紀實影片的影響力向下扎根 ，並且同步推出網路抽獎活動，合作夥伴長榮航空提供多項天際好禮，等你帶回家。 8日於新北市政府舉辦「2024新北天際影展記者會」，由新北市市長侯友宜(右)、長榮航空總經理孫嘉明(中)共同為新北市紀錄片獎系列活動揭開序幕，一起見證3萬英呎高空的感動。黃淑惠攝 新北市政府新聞局再度攜手長榮航空，邁入第三年全新一季的「新北天際影展」。黃淑惠攝 長榮航空公司總經理孫嘉明表示，榮幸能跟新北市政府持續合作，透過長榮航空綿密的飛航網路，讓全世界的旅客都能在飛機上欣賞到「新北市紀錄片獎」的得獎作品。黃淑惠攝

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