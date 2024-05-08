資誠與台灣兒童感染症醫學會發布報告 解析 RSV 現況防治

資誠聯合會計師事務所與台灣兒童感染症醫學會共同發布《守護兒童健康：RSV防治之現況與展望》報告，匯集各界專家意見，探討RSV流行現況、兒科照護醫療現場遇到的挑戰、單株抗體與疫苗等創新醫療科技以及國際RSV防治政策。

RSV作為導致全球嬰幼兒住院的主要原因之一，RSV是導致嬰幼兒肺炎與細支氣管炎的主要病因，台灣每年有高達2,000至3,000名嬰幼兒因感染RSV而住院，其感染住院率從2009年至2020年呈現升高趨勢。

傳統認為早產兒和患有先天性心臟病的兒童是RSV防治的主要對象，然而RSV對所有兒童均會構成威脅，許多足月出生的兒童也有因RSV感染而住院插管的案例。

台灣研究顯示，一名兒童因感染RSV而住院的醫療費用可能高達20萬台幣，平均住院3至7天，嚴重者更高達20幾天。此外，社區托兒所與產後護理之家一旦爆發群聚感染事件，將對嬰幼兒造成健康威脅，並對整體國家照顧系統造成重大衝擊。

國際研究顯示，一歲內感染RSV的兒童日後患氣喘相對風險提升26%，患反覆性哮鳴相對風險提升49%，造成的長期影響不可輕忽。

另一方面，台灣研究顯示，平均32.4%感染RSV的兒童併發其他病原感染，包括肺炎鏈球菌、金黃色葡萄球菌與黴漿菌等，大幅提升臨床治療的嚴重程度和複雜性。專家認為，若提升RSV防治，可同時帶來減少肺炎鏈球菌等其他病原感染之間接效益。

科學界正積極開發許多預防RSV感染及幫助治療的藥品，目前針對RSV的防治，除對嬰兒接種單株抗體，也有母體RSV疫苗傳輸抗體給胎兒。鑑於全球RSV預防的未滿足醫療需求，WHO呼籲各國採用嬰兒接種單株抗體，或母體接種RSV疫苗，傳輸抗體給胎兒以預防出生後感染或重症。

台灣兒童感染症醫學會與資誠聯合會計師事務所共同發布之《守護兒童健康：RSV防治之現況與展望》報告，是節錄台灣兒童感染症醫學會於去年度主辦之主題會議中，各界專家對於相關議題之討論，由資誠撰稿彙整，僅供參考。凡涉及政策方向及法規解釋與適用，應依衛生主管機關之指示為準。

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