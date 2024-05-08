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影／新潤總銷127億大案「士科大院.」今公開 拚2027年完工挹注業績

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
新潤「士科大院.」從義大利進口豪華遊艇，未來將視使用情況有條件開放給所有新潤之友共享。記者朱曼寧／攝影
新潤「士科大院.」從義大利進口豪華遊艇，未來將視使用情況有條件開放給所有新潤之友共享。記者朱曼寧／攝影

北士科被視為台北市最後一塊重劃區，近年吸引建商爭相插旗，新潤興業（6186）8日正式公開總銷百億元、位在新洲美段的新潤「士科大院.」，新潤董事長郭長庚指出，該案總價控制在豪宅限貸令內，並推出優惠購屋方案，加上可享受絕美的水岸綠景，已吸引不少層峰客前來詢問。

新潤「士科大院」基地面積為1929坪，規劃興建地上22層、地下5層，坪數為26-53坪，總共256戶，開價為每坪105-108萬元，總價落在3,000-6,000萬元，總銷約在127億元左右，預計最快2027年可完工交屋。

郭長庚表示，大概2年前購入新洲美段千坪土地，而科技產業已經成為購屋指標，未來北士科有中鼎、康舒總部、Volvo、汎德永業旗艦展售中心許多大廠等陸續進駐，此次公司也特別砸下1,400萬元，從義大利進口豪華遊艇，未來將視使用情況有條件開放給所有新潤之友共享。

此外，有別於傳統水岸以高牆築防的工法，北士科水岸是採用與自然共融共好的科技治水工法，興築「海綿城市」的作法，透過緩坡填土增加高度，讓堤防結構更為穩固，並讓視野延伸到河川綠地，成為親水的「超級堤防」。尤其，此區結合4,314坪的洲美公園、9,322坪的蜆仔港公園、6,957坪的雙溪濕地公園，令北士科坐擁近兩萬坪河岸公園生活景觀。

代銷「士科大院.」的慕樺廣告董事長李幹樂表示，房市在通膨壓力、缺工料漲、電費上漲、碳費等議題下，整體興建成本居高不下，現在看不到房價向下的空間，而台灣政府早就超前布局推出不少管控措施，因此台灣房市相對建商，預期今年房市持穩，表現應該不錯。

新潤董事長郭長庚。記者朱曼寧／攝影
新潤董事長郭長庚。記者朱曼寧／攝影
圖左到右依序為築遠工程顧問結構技師張盈智 、 建築師呂建勳、新潤興業董事長郭長庚、慕樺廣告董事長李幹樂、台灣大林組董事長今井昌彥、太研規劃設計景觀建築師吳書原。記者朱曼寧／攝影
圖左到右依序為築遠工程顧問結構技師張盈智 、 建築師呂建勳、新潤興業董事長郭長庚、慕樺廣告董事長李幹樂、台灣大林組董事長今井昌彥、太研規劃設計景觀建築師吳書原。記者朱曼寧／攝影
新潤「士科大院.」。記者朱曼寧／攝影
新潤「士科大院.」。記者朱曼寧／攝影
慕樺廣告董事長李幹樂。記者朱曼寧／攝影
慕樺廣告董事長李幹樂。記者朱曼寧／攝影

房市 科大

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