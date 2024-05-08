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和泰集團連續3年推動「原夢國家隊」計畫 助原民兒童合唱團飛向世界

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰集團「原夢國家隊」公益募集計畫【有你+1】成為原民孩子合唱團飛向世界的翅膀。和泰集團提供
和泰集團「原夢國家隊」公益募集計畫【有你+1】成為原民孩子合唱團飛向世界的翅膀。和泰集團提供

和泰車（2207）去年獲利大爆發，今年度能提撥的公益金額也跟著大幅成長，讓許多偏鄉的孩子能獲得更多資源；其中，「原夢國家隊」計畫已經連續推動3年，今年為了贊助原民孩子合唱團飛向世界，特別推出公益募集計畫。

和泰集團連續3年贊助「原夢國家隊」公益計畫，支持新竹縣尖石鄉嘉興國小及五峰鄉桃山國小合唱團，去年更全額提供五百萬國際賽事旅費，兩校得以完美征服夢想舞台，嘉興國小獲得韓國「第12屆世界合唱大賽-World Choir Games」兒童組及無伴奏民謠組《金質獎》；桃山國小於「新加坡第七屆國際合唱節-Singapore International Choral Festival」同聲合唱組獲《金質獎》，成為台灣之光。

今年，兩校將挑戰更大更遠的圓夢舞台，7月桃山國小將前往紐西蘭世界合唱大賽（World Choir Games），而8月嘉興國小將參加義大利參加國際合唱比賽（Andrea Del Verrocchio International Choral Festival），讓全世界聽見屬於台灣泰雅純淨宏亮的的天籟童聲。和泰集團「原夢國家隊」公益計畫邁向第三年，珍惜這片土地上美好的聲音，結合集團力量及資源，作為原住民孩童合唱團的堅強後盾。

即日起於集團電商平台-HOTAI購，發起【有你+1】公益募集計畫，邀請大家一同攜手讓愛唱歌的泰雅孩子飛向更遠的世界、追逐更大的夢想。

HOTAI購【有你+1】公益募集計畫，歡迎所有和泰汽車車主及和泰集團會員們，以1點和泰Points等值1元新台幣捐贈點數，讓點數化為成就出國比賽的夢想旅費。同時，推出「原夢之翼」帆布袋認購，「原夢之翼」帆布袋以泰雅族童話故事〈拿互依雲島的翅膀〉和傳統編織歌謠〈泰雅織布歌〉為設計靈感，帆布包上的旋狀翅膀圖案，象徵帶給合唱團小朋友勇氣；背帶上有泰雅族圖騰「祖靈之眼」，代表祖先的叮嚀及庇護，讓合唱團小朋友帶著祖先的祝福，登上世界圓夢舞台。

【有你+1】公益募集計畫點數捐贈及「原夢之翼」帆布袋義賣收益將全數作為和泰集團「原夢國家隊」新竹縣嘉興國小及桃山國小合唱團參加國際合唱賽事經費。

今年4月21日和泰集團淨灘總動員活動上，邀請到「原夢國家隊」桃山國小合唱團擔任表演嘉賓，和泰汽車黃南光董事長、蘇純興總經理更親自上台為小小唱將們加油打氣，期許一次一次的表演練習，都是正式登上國際舞台前累積的養分。同時，同仁更熱情踴躍支持【有你+1】公益募集計畫，現場超過兩百個「原夢之翼」帆布袋全數搶購一空，收益全數作為出國比賽費用，讓合唱團孩子獲得滿滿的能量及鼓勵。

「原夢國家隊」受邀於和泰集團淨灘活動上表演，和泰汽車黃南光董事長（中左）、蘇純興總經理（中右）親自上台為新竹縣五峰鄉桃山國小合唱團加油勉勵。和泰集團提供
「原夢國家隊」受邀於和泰集團淨灘活動上表演，和泰汽車黃南光董事長（中左）、蘇純興總經理（中右）親自上台為新竹縣五峰鄉桃山國小合唱團加油勉勵。和泰集團提供
和泰集團同仁熱情支持【有你+1】公益募集計畫，現場超過兩百個「原夢之翼」帆布袋全數銷售完畢。和泰車集團提供
和泰集團同仁熱情支持【有你+1】公益募集計畫，現場超過兩百個「原夢之翼」帆布袋全數銷售完畢。和泰車集團提供
和泰集團「原夢國家隊」公益募集計畫【有你+1】贊助原住民小朋友合唱團出國比賽。黃淑惠攝
和泰集團「原夢國家隊」公益募集計畫【有你+1】贊助原住民小朋友合唱團出國比賽。黃淑惠攝

新台幣 泰雅族 義大利

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