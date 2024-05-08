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信義房屋超級業務蛻變 母讚：最好的母親節禮物

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋中壢高中店葉歆妤專案經理葉歆妤是「信義君子」，平時更將自己的貼心和善意分享給客戶、同仁以及最親愛的媽媽與哥哥。（圖:信義房屋提供）
信義房屋中壢高中店葉歆妤專案經理葉歆妤是「信義君子」，平時更將自己的貼心和善意分享給客戶、同仁以及最親愛的媽媽與哥哥。（圖:信義房屋提供）

母親節將至，最能打動媽媽的往往不是名貴禮物，而是孩子的成長歷練更好、更扎實，信義房屋兩位優秀同仁─信義房屋南京建國店專案協理周昱曦、信義房屋中壢高中店專案經理葉歆妤，在他們的母親眼中，孩子從不擅言詞到全國業績TOP1、從害羞小女生變成活潑外向的講師，不僅在信義成長、蛻變，還獲得了成就，更將這些成果分享給家人，將幸福擴散出去，讓媽媽非常感動。

周昱曦曾拿下信義房屋的全國業績TOP1，是信義房屋最優異的業務同仁之一，在媽媽林美菊眼中的周昱曦同樣是個滿分的好兒子，儘管工作忙碌，但周昱曦一定會撥空給家庭，也會陪伴媽媽出遊，完成她的旅遊夢：母子倆的軌跡曾踏上百岳、浮潛、離島旅遊…等，更會邀約媽媽一同參與公司的活動，如聚餐及員工獎勵海外旅遊，周媽媽回憶，當她親眼看到北海道滿布的吉野櫻，至今仍難忘此美景。

回想當初得知周昱曦選擇加入信義房屋擔任房仲，周媽媽坦言她很驚訝，甚至擔心忠厚老實、不擅言詞的小兒子無法勝任這個感覺要口才很好的工作，笑談還到廟裡拜拜，希望周昱曦可以待得久一點。

儘管房仲工作是有業績要求、處於一定壓力的工作，但周昱曦一路以來的成長媽媽都看得見。現在，周昱曦已是一個獨當一面的不動產經紀人，並取得了階段性成就，周媽媽相當感到驕傲。

葉歆妤年紀輕輕就當選象徵信義房屋最高典範的「信義君子」，更是信義房屋在桃園區第一位單年度業績破千萬的女性經紀人員。在媽媽李妙貞和哥哥葉雲倫眼中，葉歆妤是一個貼心、善良卻有些害羞的小女生，卻在加入信義後變得更活潑外向，更在公司擔任講師，分享自己的經驗，平時更將自己的貼心和善意分享給客戶、同仁以及最親愛的家人。

哥哥分享，葉歆妤一直以來都是一個很有目標的人，在加入信義房屋後，更知道要如何達成目標，不只是做一份工作，而是真正在經營自己的事業，並同時收穫成就與成長；葉媽媽則分享葉歆妤曾經說過的一段話：「不動產經紀人員協助買賣的不僅是一個房子，而是一個家。」家人都認為，這個「家中的小公主」在信義變得更有自信、更有目標，更把在做的事情變成了自己喜歡的樣子。

信義房屋提供符合AI時代下的完整教育訓練、升遷管道制度透明，具競爭力的薪獎制度，並鼓勵社團活動，另有績優同仁獎勵旅遊、員工健檢，期望讓同仁身心平衡，更將幸福擴及給家人。

信義房屋南京建國店周昱曦專案協理曾拿下信義房屋的全國業績，在媽媽林美菊眼中同樣是個滿分的好兒子，工作之餘陪伴媽媽旅遊夢。（圖:信義房屋提供）
信義房屋南京建國店周昱曦專案協理曾拿下信義房屋的全國業績，在媽媽林美菊眼中同樣是個滿分的好兒子，工作之餘陪伴媽媽旅遊夢。（圖:信義房屋提供）

信義房屋 房仲

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