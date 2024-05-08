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第三屆「大口吃萬華」再創在地商機 MIT 優質紡品吸睛

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
經濟部產業發展署主任秘書林德生（右五）、台北市副市長林奕華（左六）、經濟部產業發展署民生化工組組長李佳峯（右三）、紡拓會秘書長黃偉基（右四）與商圈來賓合影。紡拓會提供／照
經濟部產業發展署主任秘書林德生（右五）、台北市副市長林奕華（左六）、經濟部產業發展署民生化工組組長李佳峯（右三）、紡拓會秘書長黃偉基（右四）與商圈來賓合影。紡拓會提供／照

由經濟部產業發展署、臺北市商業處指導，萬華街區發展協會主辦，紡拓會執行的「2024大口吃萬華 美食祭x親子嘉年華」，於5月4、5日假龍山寺前星象廣場圓滿落幕，再創在地商機。

第三屆「大口吃萬華」延續「親子」主題，透過親子嘉年華創造家庭同樂的場域，再度串聯在地店家與臺灣MIT品牌進駐市集，今年更新增大稻埕美食名店共同參與，結合舞台表演、有獎徵答、趣味互動設施、滿額抽好禮等豐富活動，一站滿足消費者食衣育樂需求，活動現場人潮熱絡，再度吸引當地民眾及觀光客沉浸享受萬華人文古蹟特色，同時也體驗到採購優質臺灣製紡織產品的樂趣。

今年市集集結了萬華在地臭豆腐、台式糕餅、仙草冰、品味咖啡及大稻埕知名美食店家有記名茶、李亭香餅舖、武士食堂、導演的豆花店及臺灣製MIT優質紡織產品，包括：「上比」環保熱昇華吸濕排汗T恤、「村林欣」3D立體透氣床墊、「欣合信」專利智慧型氣墊鞋、「尚足」科技消臭紗慢跑五指襪、「西園29服飾創作基地」臺灣設計師限量款流行服飾等，讓參與民眾一次滿足全家人對於戶外運動、休閒家居採購需求，共創家庭同樂的親子嘉年華活動。

本次活動還有展出親膚舒適等豐富多元的「臺灣製產品MIT微笑標章」優質紡織產品，吃喝玩樂應有盡有，市集當天更推出限定商品超優惠折扣吸引當地許多民眾及觀光客到場搶購，也為臺灣製MIT微笑標章產品開啟了更廣闊的市場商機。

近年淨零碳排已蔚為國際趨勢，經濟部產發署為協助產業永續發展，一直以來在推動產業節能減碳扮演關鍵角色，透過提供業者專業技術與補助資源，逐步完成各項能資源節約措施，響應國際淨零減碳趨勢。

今年的活動市集也響應推動2030年達成減碳40%階段性目標，執行單位亦邀請「臺北淨零101減碳大使-素還真」本仙來到現場與民眾交流及宣導，共同推進城市減碳。現場有「智慧循環回收站」，鼓勵民眾將寶特瓶、鋁罐、舊電池等進行回收，即可獲得悠遊卡儲值金等獎勵，透過活動辦理達到寓教於樂時也能為地球盡一份心力。

減碳 萬華 親子

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