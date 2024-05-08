港務公司與高餐大、名勝世界三方攜手 促成學子登輪工作

透過台灣港務公司的牽線與媒合，高雄餐旅大學與名勝世界郵輪公司攜手合作，今年成功舉辦了「國際郵輪服務人員校園徵才活動」，共有11位同學成功錄取郵輪實習與就業機會，其中包括4位大二同學獲得實習機會，以及7位大四同學正式登輪就業。預計於6月份學期結束後，這些學生將啟程前往新加坡，成為名勝世界郵輪的新鮮人，開啟他們在郵輪行業的職業生涯。

此次徵才活動的成功舉辦，象徵著台灣學子邁向郵輪服務重要的一步。透過三方合作的順利推展，不僅為學生提供了寶貴的就業機會，也為郵輪產業的人才培育做出了具體的貢獻。

為了見證這一重要的里程碑，港務公司、高雄餐旅大學及名勝世界郵輪在5月8日特別舉辦了「郵輪人才媒合成功發布會」。共同慶賀台灣在郵輪人才培育達到新的里程碑，並預祝高雄餐旅大學的學生們未來在郵輪界將取得更大的成就。

高雄餐旅大學長期以來致力於培育郵輪人才，不僅舉辦了郵輪服務人員專業認證課程，為了讓學生順利銜接進入郵輪產業，高餐大與港務公司攜手合作，積極與名勝世界郵輪接觸，除了在高雄港提供實質的地面接待服務，更進一步取得學生登輪及就業的機會。

而港務公司身為交通部所屬國營企業，樂於善盡社會責任、提供國內大專院校與郵輪公司的媒合窗口，助力學生實現夢想，今天發布會中，港務公司更安排學生參觀高雄港旅運中心，深入了解郵輪作業實務，港務公司王錦榮執行副總經理、鄭淑惠業務副總經理及高雄餐旅大學的師長們表示很榮幸見證、參與學生邁向國際舞台的歷史時刻。

名勝世界郵輪的徐牧柔副總裁表示，名勝世界一直致力於深耕臺灣市場，願意與港務公司、學界攜手合作，為臺灣當地提供更多實習及就業機會，讓更多有志於郵輪產業的人才有機會加入名勝世界郵輪服務。

港務公司王錦榮執行副總經理表示，名勝世界郵輪是唯一在臺直營的郵輪公司，去 (2023) 年以高雄和香港「雙母港」定期營運模式，成功吸引了眾多國際觀光客前來臺灣。

為了進一步擴大在臺灣業務，名勝世界郵輪計劃自2024年起在基隆和高雄同時布局母港。郵輪公司直營能帶來更完整的產業價值，不僅能透過fly-cruise帶來更多國際旅客，還能夠促進在地人才服務、在地農漁特產補給，為在地郵輪產業的發展注入新動力。港務公司將持續深化郵輪旅運服務，爭取更多像名勝世界郵輪公司一樣的優秀郵輪航商在臺直營、深耕。

商品推薦