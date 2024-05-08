快訊

南方澳大橋斷裂釀6死一審判決出爐 4人過失致死、2公務員無罪

引眾怒！基隆清潔隊垃圾車進焚化廠 輾過睡車道黑狗竟直接開走

知名韓式炸雞店拒導盲犬入內！她訝異發生「在北市熱區」 業者道歉了

這間公司不買了！ 自然人包辦台中市捷運宅標售

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中捷文華高中站聯開案「冠德文心綻」。台灣房屋集團趨勢中心提供
中捷文華高中站聯開案「冠德文心綻」。台灣房屋集團趨勢中心提供

台中市公共運輸及捷運工程處8日辦理文華高中站聯開案「冠德文心綻」標售開標，此次釋出10樓到26樓共12戶標的，面積大約介於35至52坪，所有標的均配備車位。值得注意的是，上次投標備受輿論關注的台灣金聯，並未參與投標。

此次開標吸引20封有效標單參與投標，反應較去年底首度標售時熱絡，最終成功標脫9戶，標脫率75%，標脫單價落在50萬至60萬元之間，整體溢價率9.2%，總計為市府進帳約2.4億元。

值得一提的是，此次投標捷運宅的買家全數為自然人，無任何法人單位參與投標。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「冠德文心綻」現今屋齡約3年，是台中市第一宗捷運共構聯開案，對中部地區的捷運宅發展具有指標意義，「到站即到家」的優勢，也成為該社區的最大賣點。

而此次標售的戶別，底價單價落在4、5字頭，與周邊的七期、水湳經貿新案動輒7字頭以上的高價相比，價格相對平實，因此吸引買家搶進，尤其是中低樓層的相對低單價戶別，民眾追價意願高，溢價表現也優於高樓層戶別，使社區的成交均價穩坐5、6字頭。

本次標售不僅標封數較上次增加，自然人參與的程度也遠較上回熱絡。去年底標售時17封標單中，逾八成都是台灣金聯一家公司投標，只有3封標單為自然人投標；本次標售法人則全數退場，由自然人包辦所有標單，兩次標售的買家背景大不相同。

陳定中指出，《平均地權條例》的私法人購置住宅許可制上路後，限縮私法人參加聯開案標售的彈性，但因法規明定台灣金聯免經許可就能購買住宅，因此上回標售時，成為唯一參與投標的法人單位及最大贏家。

然而受輿論影響，台灣金聯早已聲明不參與此次標售投標，也讓自然人買家在財力雄厚的法人單位退場下，更有機會買到理想的物件。

中捷綠線文華高中站聯開案2024年度第一次標售結果。資料來源：台中市公共運輸及捷運工程處
中捷綠線文華高中站聯開案2024年度第一次標售結果。資料來源：台中市公共運輸及捷運工程處

捷運 溢價 金聯

延伸閱讀

私法人假購宿舍真買豪宅 林右昌：不應該淪炒作標的

台中會展中心西側館60億興建 盧秀燕：中央、地方合作開發最好典範

影／水湳轉運直通國道或接74號要評估1年？江啟臣：醜話先說在前面

台中火鍋之約！鄭文燦「這舉動」讓食安人員窩心 盧秀燕稱歡迎再來

相關新聞

第三屆「大口吃萬華」再創在地商機 MIT 優質紡品吸睛

由經濟部產業發展署、臺北市商業處指導，萬華街區發展協會主辦，紡拓會執行的「2024大口吃萬華 美食祭x親子嘉年華」，於5...

港務公司與高餐大、名勝世界三方攜手 促成學子登輪工作

透過台灣港務公司的牽線與媒合，高雄餐旅大學與名勝世界郵輪公司攜手合作，今年成功舉辦了「國際郵輪服務人員校園徵才活動」，共...

電商AI伺服器挹注 長榮航：今年貨運需求旺淡季不淡

長榮航空總經理孫嘉明今天表示，今年貨運需求暢旺，主要受惠電商、AI伺服器、汽車零組件等動能，且上半年淡季不淡，下半年通常...

鋪面檢測技術再躍進 從斥資2000萬調查車轉為手機搞定

中央大學在國科會「產學技術聯盟合作計畫」補助下，與日本日瀝株式會社合作，推出最新鋪面檢測技術「富玉攻頂二號 GLOCAL...

台灣金聯掃貨14間挨批後這次「不買了」 台中共構宅標售出爐

台中市公共運輸及捷運工程處8日標售文華高中站聯開案「冠德文心綻」，本次釋出10樓到26樓共12戶，共吸引20封有效標單參...

瞄準端午採買 悠遊付攜六大市場消費最高享20%回饋金

再過一個月就是端午節，為了歡慶端午，悠遊付攜手雙北六大市場祭出悠遊付超值優惠活動，滿額消費最高可享20%回饋金。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。