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瞄準端午採買 悠遊付攜六大市場消費最高享20%回饋金

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
悠遊付攜六大市場消費最高享20%回饋金。聯合報系資料照／悠遊卡公司提供
悠遊付攜六大市場消費最高享20%回饋金。聯合報系資料照／悠遊卡公司提供

再過一個月就是端午節，為了歡慶端午，悠遊付攜手雙北六大市場祭出悠遊付超值優惠活動，滿額消費最高可享20%回饋金。

活動期間從5月9日起至6月10日端午節當天，民眾到台北市的南門市場、成功市場、士東市場、北投市場及新北市的五股市場、泰山市場指定的六大市場使用悠遊付結帳，單筆滿200元享7%回饋金，每人回饋上限200元，送完為止，還可與「悠遊付筆筆最高回饋3%」活動疊加享雙重回饋。

在南門市場使用悠遊付結帳再加碼送10%回饋金，與「全通路筆筆最高回饋3%」活動疊加，最高可領20%回饋金；另外，還有南門市場新會員限定的好康大放送，尚未成為悠遊付會員的民眾，5月6日起，民眾可先到悠遊卡公司官方IG或FB活動專頁掃QR碼，就送你「$100現金回饋券」一張，每人限領一次，限量2,000張，民眾只要在南門市場單筆消費滿200元，即可使用此張$100現金回饋券。

端午節想品嚐道地的立家湖州粽、南園的豆沙粽，還是合興的軟Q鬆糕，或排隊人氣夯店矮仔財、曉平家常小吃、原木屋滷味坊、阿姿豆花攤還是比臉大的雞籠天婦羅，均可到六大市場用悠遊付結帳。

悠遊付 消費 端午節

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