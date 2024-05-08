台塩海洋鹼性離子水獲選總統就職指定用水

台塩海洋鹼性離子水連續4年獲國慶大會指定用水後，再獲青睞成為第16任總統暨副總統520就職盛典以及國宴的指定用水，台鹽公司（1737）與有榮焉。

台南市長黃偉哲7日與府城之聲廣播電台董事長康銀壽會同台鹽公司、古寶無患子、深緣及水、吳寶春師傅、台灣守護文創、台風造酒、台南果醬男孩等在地廠商一同為520國宴伴手禮開箱，透過在地特色官方版與民間版伴手禮，充分展現府城熱情，台塩海洋鹼性離子水也在伴手禮之列。

台塩海洋鹼性離子水取材自海水，運用獨有的「離子交換膜電透析」過濾技術和「三效蒸發冷凝」熟水等全自動化製程，除了喝的安心之外，其甘甜、順喉的熟水好口感深受民眾喜愛。歷來屢獲Monde Selection國際品質評鑑金獎及比利時國際風味評鑑所ITI等國際獎項，也曾獲廣州國際品水大賽中口感盲測第一名金獎。台塩海洋鹼性離子水不斷求新求變，用好水守護民眾健康。

台鹽公司表示，台塩海洋鹼性離子水品質安全廣受消費者信賴，為台灣機能水類市佔率第一品牌，屢獲國慶大會指定用水，本次再獲第16屆總統暨副總統就職典禮、國宴指定用水，成為最具代表台灣的好水，除此之外台塩海洋鹼性離子水也與高鐵及圓山大飯店等眾多知名品牌聯名，共同推廣觀光，讓世界看見臺灣。

這次國宴地點首次辦在台南，適逢台南400相關活動，「越在地、越國際」，希望參與國宴的外賓能體驗臺南在地文化風俗及台灣多元文化的魅力。台鹽身為在地企業躬逢其盛，展現企業社會責任回饋在地，以獲國際認定的優質好水獻給所有外賓佐餐。

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