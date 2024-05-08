首見「獨活女子」戶數高過男性 專家：小宅推一把

隨著經濟獨立女性越來越多，住商機構彙整內政部數據，2023年全國女性單獨生活戶數達166.3萬戶，創下歷史新高的同時，該數據也是首次超過男性單獨生活戶數。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，國內經濟發展觸動社會結構轉變，家戶結構和以前大不同，讓「獨活女子」已在社會越發常見。

根據內政部統計，全國2023年女性單獨生活戶數達166.3萬戶，為歷年最高，同時也是自1996年有統計以來，首次全國女性單獨生活戶超過男性單獨生活戶；細看六都數據，以新北市達33萬戶為六都冠軍，其次則為台北市、高雄市，且六都戶數也同為有紀錄以來最高。

徐佳馨分析，近年來女性意識抬頭，社會結構改變，經濟獨立而自立門戶的女性不在少數，且近年來市場小宅、套房當道，不僅總價低，更適合獨居人士，且女性平均壽命本就相較男性較高，因此隨著年代推進，女性單獨戶多過男性僅是時間問題。

觀察內政部數據，桃園市、台中市女性單獨生活戶數分別達16萬、17.3萬戶，與去年同期相比，年增率達5.2%、5.4%，成長幅度也是歷年最高；另外，觀察六都男、女單獨稱活戶數比例，僅台南男性單獨生活戶數超過女性，其餘五都皆為女性戶數較多。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，桃園、台中兩地近年適逢台商回流等因素，經濟發展帶動都會女性就業，讓女性生活更獨立，加上兩都近期重劃區議題濃厚，區域大量推出2房等小宅物件，讓兩都「獨活女子」明顯成長。

至於台南方面，區域經濟以傳統產業、製造業等為主，也由於市民居住習慣更傾向於大坪數等類型物件，兩大因素之下，獨自生活女性略低於其他五都。 2023年六都暨全國女性單獨生活戶數與年增率。資料來源／住商不動產

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