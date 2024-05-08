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雷虎科技公告 樣機完成國防部微型無人機全部52項測試

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

雷虎科技（8033）7日深夜公告，該公司微型無人機樣機已完成國防部軍用商規微型無人機標案全部52項測試，後續將等國防部採購室結果通知。

雷虎科技表示，該公司微型無人樣機已於5月2日及3日，分別於嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心及彰濱地區，完成國防部微型無人機(案號TD13001L133)全部52項測試，包含目視測試33項、性能測試19項。

軍用商規無人機標案進入廠商送件階段，雷虎科技為搶得先機，首批兩款微型無人機及監偵型無人機，已陸續於4月送件；後續包括目獲型無人機及陸用型、艦載型中長程無人機，也將趕在本月20日前送件。

雷虎科技強調，已做好接單量產的準備，如果順利得標，最快今年底即可小量出貨。目前，雷虎科技為國內首家宣布六款無人機標案都會爭取的廠商。

國防部軍用商規無人機第一階段資格標預計5月20日截止送件，後續邀標則採個別邀請符合資格的廠商投標，第二階段規格與價格標將以最有利標方式辦理，預計最快第3季末決標，而整體標案金額達71.29億元。

雷虎科技自結4月合併營收1.40億元，月增90.1%、年增93.2%；累計前四月合併營收4.24億元、年增93.2%。

無人機 雷虎科技

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