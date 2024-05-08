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需求點火 台塑四寶本季會更好

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

展望第2季，台塑四寶皆表示，第2季表現將可優於第1季，尤其以台塑（1301）、南亞最篤定。台塑預期，5及6月營業額均可高於4月；南亞表示，5月起業績有較大幅度提升並較4月增加，四大產業營收均會成長。

台塑指出，第2季為石化產品旺季，且近期大陸推動提振房地產措施，有利石化產品需求增長，加上原料乙、丙烯價格維持高檔，可望支撐石化產品行情。此外，第2季開工率約87%，高於第1季84%，產銷量增加，預期第2季營業額及本業營運將優於第1季。

南亞表示，5月起業績會有較大幅度提升，四大產業營收均成長，5月營收會較4月成長、第2季營收較第1季增加。其中，全球需求改善，電子材料市況可望回溫，加上國際銅價上漲及大陸以舊換新政策激勵，客戶補庫需求轉向積極。

展望5月，台化表示，希望能抓住旺季延後的尾巴，也希望能把握好大陸汰舊換新浪頭。

台塑 營收

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