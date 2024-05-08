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BMW 888萬電動車 預購熱

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

BMW在台總代理汎德（2247）公司昨（7）日發表BMW新款電動車i7 M70 xDrive，號稱是BMW速度最快的電動車，售價888萬元，今年配額十輛，3月開始接單，已預訂九輛，目前只剩一輛。

汎德表示，這款純電房車主要客層是中小企業主，由於電動車的舒適性更高，而且話題性強，目前年度配額只剩下展示的這一輛。由於實際接單表現優於預期，在正式發表後，將視實際接單狀況再向原廠爭取更多的配額。

由於賓士下半年將引進超級車款大G與邁巴赫的純電車，BMW i7 M70 xDrive銷售表現突出，顯示出頂級電動豪車市場需求不容小覷。

BMW電動車的發展速度在傳統燃油車品牌中相對較早，去年BMW在台灣車市電動車占全車系的領牌數超過二成，今年汎德將全年銷售目標設定為2萬輛，較去年增加近2,000輛，主要是去年上市的iX1有超過1,000輛訂單待今年交付，今年發表的iX2訂單同樣滿手，也有逾千輛訂單待交。在電動車訂單挹注下，汎德對今年的銷售表現相當樂觀。

汎德表示，BMW i7 M70 xDrive擁有659匹最大馬力與1,100牛頓米的峰值扭力，0到100km／h加速僅需3.7秒，是BMW電動車款中性能最強大的車型。另外鋰電池總容量達105.7kWh，最高續航里程可達559km，可支援最高195kW的充電功率，從10%充電至80%僅需34分鐘，6分鐘就能補充100km續航里程。

i7 M70 xDrive幾乎是BMW旗下最高價的車款之一，但其銷售表現優於預估，主要是電動車較燃油車安的特性，舒適性提高，而房車的性能表現優於休旅車，使這款車成為BMW最快的電動車，主要客層是企業主。

BMW 汎德 電動車

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