中航持股中菲行逾5%

航運族群合作再傳喜訊。以經營海岬型為主的散裝船業者中航（2612）看好國內航空物流龍頭中菲行（5609），昨（7）日公告買進持股成為中菲行大股東，累計持股比重達5.39%；由於持股已經超過5%，中菲行今年股東會也會進行董事改選，中航董事長彭士孝有望成為中菲行新任董事。

中航昨天公告取得中菲行持股，交易時間為2023年7月5日至2024年5月7日，交易數量3,794張，每單位價格80.43元，交易總金額3.05億元；累計總持股張數達7,704張，總投資金額6.09億元，持投比率5.39%。中菲行昨天股價收96元，上漲0.8元。

中菲行今年3月自結集團營收達19.56億元，較去年同期增加7.2%，月增22.9%；累計第1季營收54.49億元，年增2.4%。

中菲行是亞洲非常有競爭力的航空物流業者，在疫情期間，中菲行用最快速的時間將客戶貨物送達，充分發揮建構實體通路和虛擬數位平台的競爭力。長期以來，中菲行以明確的市場定位，在重要利基市場占有一席之地，針對差異化及區域化進行戰略布局，長期建立實體通路的競爭力，在亞洲航空貨運物流有重要的影響力。

同時，中菲行致力科技和數位轉型，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台-中菲行增值訊息系統，提供國際物流價值鏈的服務，加上以半自動化創造效益及增加生產力並提升服務。

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