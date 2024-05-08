快訊

總統特赦效力僅及於有罪確定案件 陳水扁未審結四案不在範圍內

蘋果iPad Pro、iPad Air 6新舊價格比一比！最貴漲6500元 這款竟便宜1500元

散裝鬧船荒運價掀新漲勢 海岬型指數狂飆21%... BDI 也勁揚

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
全球補庫存需求出籠，散裝海岬型船舶指數狂漲21%，推升BDI指數同步大漲。 聯合報系資料照
全球補庫存需求出籠，散裝海岬型船舶指數狂漲21%，推升BDI指數同步大漲。 聯合報系資料照

全球補庫存需求出籠，散裝鬧船荒。散裝海岬型船舶指數狂漲21%，昨（7）日大漲566點，收3,239點；推升BDI（波羅的海運價指數）也再度大漲，昨收漲207點、漲幅逾11%，指數來到2,083點。以經營海岬型為主的裕民（2606）、中航（2612）及新興（2605）等航商，預期第2季業績也將受惠。

散裝航商指出，全球經濟復甦已經箭在弦上，加上電動車銷量增加和人工智慧發展，中國大陸電力需求持續上升，帶動大陸首季煤炭進口量較去年成長13.8%，近期補庫存需求轉強，各主要國家開始搶原物料，導致艙位供不應求，推升運價走強。

全球散裝船運價指數
全球散裝船運價指數

除此之外，國際間地緣政治局勢持續緊張，影響航運供應鏈，原慣例為航運市場淡季的第1季表現亮眼。隨著時序進入第2季南美穀物運輸旺季，大船需求太強、艙位已經不足，預期需求將外溢到中小型船舶，因此大小型船的運價可望一起漲，展開另一波漲勢。

此外，全球的經濟成長率表現比預期好，也會進一步推升散裝船需求走揚， 根據Clarksons研究機構預估，2024年乾散貨貿易延噸海浬成長率2.6%。

再者，鐵礦砂的運輸需求也將持續向上。世界鋼鐵協會預測，全球鋼鐵需求成長持續加速，2024全球成長率達到1.7%，達17億噸。印度基礎設施投資的持續強勁增長，使印度成為鋼鐵需求增長的最強勁動力，2024年印度的鋼鐵需求將繼續保持8%的增長。

散裝航商業者指出，散裝產業第1季獲利普遍不錯，關鍵仍在運價向上，而本季預期會比第1季好，在可以預見的未來，需求仍將持續強勁。

國內散裝船龍頭業者裕民航運今年首季獲利翻倍，昨天董事會公布第1季稅後純益9.88億元，年增99.9%、季增12%，每股純益1.17元。法人預期，裕民是海岬型船舶最多的業者，目前這種船型大漲，推估裕民本季獲利有望比首季還出色。

另外，散裝船龍頭慧洋-KY（2637）近期公告的4月營收，也可見散裝航商本季營運繼續向上，慧洋4月營收18.1億元，年增16%，自結4月單月營業利益6.6億元，營業利益率高達37%，稅前盈餘5.7億元，自結每股盈餘0.77元；累計今年前四月合併營收65億元，營業利益21.1億元，稅前盈餘20.6億元，自結每股盈餘2.77元，營運表現均較去年同期顯著成長，平均營業利益率穩定維持三成以上。


延伸閱讀

中航持股中菲行逾5%

裕民 鋼鐵

延伸閱讀

國際運價漲散裝航運衝 慧洋、裕民盤中高點漲逾5%

營建股漲不停…鋼鐵、水泥有機會接棒？ 專家分析：四次就有三次「這族群」出現落後補漲

印度移工要來了！勞動部今召開諮詢會 「這行業」可望優先小規模試辦

馬斯克推遲印度行後突訪中國 印媒不滿喊「震驚」

相關新聞

台塑四寶迎春燕 營收增溫…台化、南亞年月雙成長

台塑四寶昨（7）日公布4月營收合計1,214.03億元，月減4.3%、年增9.2%；前四月合計4,832.79億元，年減...

需求點火 台塑四寶本季會更好

展望第2季，台塑四寶皆表示，第2季表現將可優於第1季，尤其以台塑、南亞最篤定。台塑預期，5及6月營業額均可高於4月；南亞...

散裝鬧船荒運價掀新漲勢 海岬型指數狂飆21%... BDI 也勁揚

全球補庫存需求出籠，散裝鬧船荒。散裝海岬型船舶指數狂漲21%，昨（7）日大漲566點，收3,239點；推升BDI（波羅的...

中航持股中菲行逾5%

航運族群合作再傳喜訊。以經營海岬型為主的散裝船業者中航看好國內航空物流龍頭中菲行，昨（7）日公告買進持股成為中菲行大股東...

BMW 888萬電動車 預購熱

BMW在台總代理汎德公司昨（7）日發表BMW新款電動車i7 M70 xDrive，號稱是BMW速度最快的電動車，售價88...

法律頻道／創業合資案的商業規劃

阿勝是我很看好的年輕後輩、餐飲業二代，家中產業十年前從南台灣發跡，現在全台皆有經營據點，目前公司由他掌舵。由於商業版圖持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。