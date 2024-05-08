散裝鬧船荒運價掀新漲勢 海岬型指數狂飆21%... BDI 也勁揚

全球補庫存需求出籠，散裝鬧船荒。散裝海岬型船舶指數狂漲21%，昨（7）日大漲566點，收3,239點；推升BDI（波羅的海運價指數）也再度大漲，昨收漲207點、漲幅逾11%，指數來到2,083點。以經營海岬型為主的裕民（2606）、中航（2612）及新興（2605）等航商，預期第2季業績也將受惠。

散裝航商指出，全球經濟復甦已經箭在弦上，加上電動車銷量增加和人工智慧發展，中國大陸電力需求持續上升，帶動大陸首季煤炭進口量較去年成長13.8%，近期補庫存需求轉強，各主要國家開始搶原物料，導致艙位供不應求，推升運價走強。

全球散裝船運價指數

除此之外，國際間地緣政治局勢持續緊張，影響航運供應鏈，原慣例為航運市場淡季的第1季表現亮眼。隨著時序進入第2季南美穀物運輸旺季，大船需求太強、艙位已經不足，預期需求將外溢到中小型船舶，因此大小型船的運價可望一起漲，展開另一波漲勢。

此外，全球的經濟成長率表現比預期好，也會進一步推升散裝船需求走揚， 根據Clarksons研究機構預估，2024年乾散貨貿易延噸海浬成長率2.6%。

再者，鐵礦砂的運輸需求也將持續向上。世界鋼鐵協會預測，全球鋼鐵需求成長持續加速，2024全球成長率達到1.7%，達17億噸。印度基礎設施投資的持續強勁增長，使印度成為鋼鐵需求增長的最強勁動力，2024年印度的鋼鐵需求將繼續保持8%的增長。

散裝航商業者指出，散裝產業第1季獲利普遍不錯，關鍵仍在運價向上，而本季預期會比第1季好，在可以預見的未來，需求仍將持續強勁。

國內散裝船龍頭業者裕民航運今年首季獲利翻倍，昨天董事會公布第1季稅後純益9.88億元，年增99.9%、季增12%，每股純益1.17元。法人預期，裕民是海岬型船舶最多的業者，目前這種船型大漲，推估裕民本季獲利有望比首季還出色。

另外，散裝船龍頭慧洋-KY（2637）近期公告的4月營收，也可見散裝航商本季營運繼續向上，慧洋4月營收18.1億元，年增16%，自結4月單月營業利益6.6億元，營業利益率高達37%，稅前盈餘5.7億元，自結每股盈餘0.77元；累計今年前四月合併營收65億元，營業利益21.1億元，稅前盈餘20.6億元，自結每股盈餘2.77元，營運表現均較去年同期顯著成長，平均營業利益率穩定維持三成以上。



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