天鈺基金會攜手海科館 鱟知鱟學公民科學行動計畫今年首度育出五齡鱟

天鈺（4961）旗下環境永續基金會攜手海科館所進行的「鱟知鱟學公民科學行動計畫」，於今年首度育出五齡鱟。

天鈺環境永續基金會一直致力於「還給地球乾淨的樣貌」，今年持續攜手國立海洋科技博物館、金門縣水產試驗所，辦理「鱟知鱟學公民科學行動計畫」。該計畫不僅呼應聯合國永續發展目標，更與生物多樣性直接連結。除了天鈺基金會持續支持「生物多樣性」相關活動外，天鈺也將於今年發布具體的政策與聲明，展現對於此議題的積極投入。

「鱟知鱟學公民科學行動計畫」深入校園讓師生共同成為鱟保母，去年在天鈺基金會支持下，加入鱟苗寶寶照護的學校計有30所，超過500位師生，從鱟苗照護到鱟寶寶形成，為期將近10個月。這項計畫今年首次成功育出五齡鱟，為海科館多年來進行這計畫有了新的里程與成果驗證。

今年稚鱟的放流在台南市政府、台南社大及蘆竹溝永續協會協助下，將近800隻鱟苗寶寶在台南市蘆竹溝漁港進行放流活動。在海科館展示教育組主任宋祚忠、天鈺環境永續基金會董事長林永杰以及台南市漁港及近海管理所甘中天的引領下，偕同金門縣水產試驗所退休鱟專家黎錦超、嘉義鱟宮蘇銀添、嘉大教授邱郁文、鱟博士楊明哲以及13間鱟保母學校，將近200位曾經照顧過鱟苗寶寶的師生，依依不捨向小鱟說再見，期盼其放流後能順利成長。

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