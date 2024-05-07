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海岬型船舶指數7日收盤狂漲21% 推升BDI再度大漲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

散裝船最大的海岬型船舶指數 (BCI) 狂漲21%，7日收盤時大漲566點，指數來到3,239點；推升BDI（波羅的海運價指數）再度大漲，最新收盤大漲207點、漲幅達11%，指數來到2,083點，裕民（2606）是國內最多海岬型的業者，業績將跟著受惠。

全球散裝船缺船將更嚴重，國內兩大散裝船業者裕民及慧洋-KY（2637）同步認為，2023年上路兩大環保法規，碳排放強度指標（Carbon Intensity Indicator, CII）第一年評等即將出爐，評等較差的船舶可能因需要降速或進船廠改裝等，市場船舶供給將更吃緊。

裕民指出，根據國際知名的航運專業機構Clarksons報告估計2024年散裝船舶總運力成長2.9%，目前新船訂單占現有船比率為歷史低檔，加上今年可接新船訂單的主流船廠數量較去年減少75%，船廠塢期被貨櫃船訂單塞滿，新船從下訂單到交船時間平均需要等待3.5年，船舶運力低位數增長將有助於推升未來散裝船舶運價。

慧洋-KY也分析，2023年上路兩大環保法規中，碳排放強度指標（Carbon Intensity Indicator, CII）第一年評等即將出爐，評等較差的船舶可能因需要降速或改裝而負擔更多的營運成本，在環保法規日趨嚴格下，加劇老舊船舶的淘汰壓力，環保法規推動下散裝市場供給會不斷減少。只有不斷擴大布局的船廠才會有競爭力，慧洋-KY將持續擴大節能船隊布局，對於今年的營運展望很有信心。

裕民也分析，受到缺船效應影響，再加上紅海危機事件，今年全球散裝船市場需求又比原預期好，第1季受到氣候異常、南美降雨緩和影響，巴西的鐵礦砂出口較去年同期成長12%，激勵最大型的船舶海岬型船舶運價上揚，第1季平均運價US$24,286較去年同期增加166%，創2010年以來高峰。

散裝船 環保 裕民

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