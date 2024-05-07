電動巴士效益將顯現！成運接大單 總座曝首顆自研馬達最快下月問世

AI人工智慧大浪席捲全球，企業大廠紛紛鎖定「智慧移動、智慧製造、智慧醫療」三大應用領域，來設法搶進。而緯創（3231）被視為2024年AI市場的最大贏家，在「智慧移動」方面，除現有的AGV 無人搬運車、AMR 自主移動機器人外，也憑藉策略入股的方式，與電動巴士大廠成運汽車結盟，除拿下其約6.11%的股權、更一舉成為成運第二大股東。

面對市場好奇「智慧移動」、「電動巴士」等題材，何時才能看到「實質成果」？成運汽車董事兼總經理吳忠錫7日直言，其實電動巴士的效益早已開始顯現，據資料顯示，成運在電動巴士領域的客戶，每次訂單所下的量，都非常龐大，有些來源於國內市場的客戶、不過現在也有不少訂單來源於海外市場，此外，成運還會透過參與「大型電動巴士標案」，來積極增加商品販售通路、入手的商機。

據統計資料顯示，成運在電動巴士方面的表現亮眼，且接單範圍也很廣，因此目前在手訂單量都很大，對此，吳忠錫透露，自己觀察目前在手的所有訂單，發現有些客戶確實來源於國內市場、不過現在也有不少訂單來源於海外市場，而這些訂單大多都瞄準成運的「電動巴士」領域產品。

吳忠錫指出，由於全球設定在2050年達成淨零碳排目標，上下游供應鏈為減碳，也瞄準「電動巴士」領域積極搶進，而過去市場在發展電動車技術時，最常卡關於如何確保該車能擁有充足的動能「電力（汽油）」等，而目前成運作為「非紅色供應鏈」的最大電動巴士製造商，旗下每台電動巴士每天往返台北、新竹兩地超過十趟，累計「七百五十公里」；另一個路線「台北、高雄」之間，每天至少來回跑兩趟，足足跑逾一千四百公里，十足的穩定。

此外，吳忠錫坦言，我國政府仍然在積極推動、嚴格要求電動巴士內部的「關鍵零組件」，一定要是產自台灣的，其中最為關鍵的就在於「電池跟馬達」，不過由於原料問題，政府同意電池內的「電芯」可從國外買來，但剩餘四分之三的零件，就都要台灣自產。他透露，目前政府主要劃分三個部分，來推動國內業者來投入研發，其中包括大同（2371）在內，已有多家業者都選擇「車用馬達」方面來自主研發。

吳忠錫指出，成運作為市場「領頭羊」埋頭研發多年，終於在近日，成功打造出全球第一流的全新馬達新品，該自研新品甚至可堪稱「第一名的馬達」，對此，公司預計最快在下個月就將正式公布。展望未來，他看好，隨著2050全面淨零碳排的壓力壓境，市場將被迫啟動全面的淨零碳排，而屆時所有的汽油車也都將被汰換成電動車，不過這對成運來說則是一個好消息，預計這個結果也將成為成運發展智慧電動巴士的一大底氣。 成運汽車董事兼總經理吳忠錫。記者吳康瑋／攝影 成運汽車董事兼總經理吳忠錫。記者吳康瑋／攝影

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