古書今贏／複核查證 防詐有術

最近半年常在FB接到陌生訊息，心想既然要邀人為友，為何不先自我介紹？為免干擾，都是直接刪除。

某次不慎點了接受，接著對方傳來清涼照，聲稱孤獨難耐，了無生意…我覺得人命關天，立刻把張老師免付費專線傳給對方，結果被回「你有病」，原來彼此對「生意」的解讀認知不一樣。

前幾天收到一位「失聯老友」短訊，剛開始說約吃飯，而後哀稱投資失利，是否方便借個10萬？我表示「剛好」要到某地，可以吃個飯順便面交，他馬上改口說狀況緊急，用匯的比較好。其實這位老友仙逝多年，憑良心說，我也覺得不要見面比較好。

有些企業面對投資大案，最頭大的事情，有時不為運作複雜，而是小鬼難纏。

為了速成以及害怕遭到刁難，誤信「旁人」有辦法，偏離正規程序，交付財物辦事，事情辦成但組織貪賄成風，陷入一「騙」昏暗，辦不成就只能搥胸吃悶虧，照樣一片昏暗。當初若能循規蹈矩，加上複核查證，不會身陷騙網。

在徐珂撰寫的《清稗類超‧棍騙類》中，江蘇某巡撫曾經受過某相推薦之恩，一日某相次子突然來訪，告知旅資不足，希望贊助2,000兩銀子，辦完事後一定奉還。巡撫觀察對方談吐和車駕僕人衣著華麗，都和某相治家風格不同，挽留小住時，客人聲稱父命催促必須啟程，不免起了疑心。

正好幕僚有人曾見過客人，手邊留有扇面字跡，巡撫故意引薦試探，可能消息走漏，客人搶先招呼，幕僚年久無法確認；巡撫順勢要求贈送手書，公子雖然欣然答應，旋即生氣把筆丟下：「你們乘我有求索取手書，我可不是乞丐。」裝腔作勢打算離去；巡撫連忙準備200兩黃金謝罪，客人「勉強」接受。

過沒多久，巡撫接到某相次子來訪通知，會面時發現名雖相同、相貌不同，而且後者衣著樸素，請他送字也不拒絕，派人追查才知道前者是騙子，因為事先知道某相次子行程，搶先一步設下騙局。

常人之所以上當受騙，一則天性善良、無知、無助，遇到全套謊言，無法且來不及辨識。二則騙子訓練有術，知道人性膽小怕事、貪圖近利，加上善於虛張聲勢局中有局，詭計才能得逞。

企業推動各類事務，尤其是牽涉重大利益者，為了避免失誤，除了待舉之前，必須匯集各專業人員形成共識，推動執行過程，結合監控、審核、應變機制，對執行者、利害關係者的身分操守、動態，更要確實查驗掌握，方能防止人為圖利造成異變。

騙子舌燦蓮花，喜歡投石問路，或利誘或恫嚇，散播「九真一假」的訊息，如果欠缺追根究柢、謹慎比對的精神，能查的九真，往往無關緊要，真正的致命都是「一假」的消息。

面對重大事件和疑慮，只要保持冷靜多方求證，繼而毫無遺漏逐步處置，就不會誤判上當，變成貪吃香餌的魚。

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