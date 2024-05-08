管理錦囊／業務管理精氣神

業務管理（Business Management）是企業營運過程中，不可或缺的一環，亦為企業永續關鍵指標之一，可以說業務管理的優劣，直接影響企業整體營運的成敗。

20年前，我曾經服務過一位當時已逾70歲的中小企業主，他分享自己的管理經驗與心得。他謙虛地說自己書讀得不多，懂的知識很有限，所以經營事業只管四件事，分別是業務、廠務、財務及稅務，簡稱「管理四務湯」，隨後又補充一句，其中以業務最為首要。

由於長年擔任銀行業務的管理職，同時在職進修的啟發下，結合法國礦學工程師、管理學理論學家亨利･費堯（Henri Fayol），於西元1916年提出的五項管理職能（規劃、組織、協調、命令、控制）概念，發展出以下三項關於業務管理的精氣神三要點。

一、精：順天時迎合市場

「天時」指市場潮流與趨勢，順勢而為趁勢而起，如同帆船桅杆上的帆，利用風力作為動能，自然能夠借力使力，一路順風而行，縱橫四海。據此，消極面應貼近市場掌握潮流走向；積極面可透過創造話題來引領趨勢。

二、氣：據地利鞏固位置

「地利」指企業強項或過人之處，以及在產業界所處的位置與地位。充分發揮自我之能，先求固有陣地穩固根基，據以「退可守」，而後積極向外發展，四處攻城掠地，以達「進可攻」。據此，消極面應堅守既有產品與市場；積極面則以此為根基同時開拓新產品及市場。

三、神：促人和凝聚共識

「人和」指員工之人心向背，也就是士氣與向心力。簡單說就是員工在想什麼？需求為何？填補或滿足此需求，才是管理工作起手式。先個人後群體，引導組織成員善意競爭以激發鬥志。據此，消極面為滿足個別員工需求；積極面則激勵組織成員，促進組織團結並凝聚共識。

管理業務工作雖須面面俱到，惟仍不妨嘗試跳脫既定順序之思維，先促人和而後據地利最後順天時，自然就能夠順利完成業務目標。

業務管理不僅僅是策略、制度與工具的運用，更重要的是對於人性的了解與細膩的同理心，如此方能將業務管理工作由技術層面，向上推升至藝術層面。

《孟子．公孫丑下》：「天時不如地利，地利不如人和。」指占據有利的時機不如占據地理的優勢，而占據地理優勢又不如取得人心。故，新世代的管理者應有所認知，在開疆闢土的同時，應可格外注重組織人心的「聚」、「合」、「和」。

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