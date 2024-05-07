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星宇航空因名古屋外站地勤代理業務疏失 被民航局罰40萬元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空示意圖，班機與新聞無關。圖／本報資料照片
星宇航空示意圖，班機與新聞無關。圖／本報資料照片

星宇航空（2646）今天公告，因名古屋外站地勤代理業務疏失，違反民用航空保安管理辦法第10條第1項及第10條第2項規定，處以新台幣40萬元罰鍰。

星宇航空今天公告，因為名古屋外站地勤代理業務疏失，違反民用航空保安管理辦法第10條第1項及第10條第2項規定，處以新台幣40萬元罰鍰。星宇航空表示，針對本事件，已要求地勤代理公司提出改善，並嚴格遵照標準作業程序，以避免日後類似情形再次發生。

地勤 新台幣 星宇航空

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