魚果市場標案遭指涉官商勾結 中工：絕無不法
藍營北市議員今天稱柯市府減項發包第一果菜、魚類批發市場改建案給中華工程，涉及「官商勾結」，中華工程透過聲明表示，都是按台北市招標內容評估後進行投標，絕無不法情事，對不實言論將保留法律追訴權。
國民黨台北市議員鍾小平、林杏兒及楊植斗今天到萬華區會勘第一果菜及魚類批發市場改建案並召開記者會，鍾小平指出，此標案當初數度流標，直到第4次才讓中華工程以低於正常標價格的125億元得標，之後採取2棟建物分別減層方式興建，農一（蔬菜水果）建物「6層樓只蓋5層」、漁產建物「8層樓也只蓋5層」，並逼迫台北市議會於今年初通過49億元追加預算，讓中華工程得以興建完成。
中華工程稍晚透過聲明稿指出，魚果市場改建統包工程招標期間，沈慶京不是中華工程董事長，而且公司一切是按照台北市招標內容評估後進行投標，絕無不法情事。
中華工程表示，對於鍾小平的不實言論，嚴重傷及公司商譽和股東權益，將保留法律追訴權。
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