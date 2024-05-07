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內政部祭3大限制不讓私法人買豪宅 建商：未來只會讓台北豪宅死一片

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

去年《平均地權條例》上路，其中私法人購屋採許可制，對豪宅買氣大傷，不過有立委踢爆有一人公司假借員工宿舍名義購置豪宅，讓內政部再度預告，未來針對私法人購屋，將有三大限制。建商認為，這完全否定了共居的需要，未來台北市等都會區的豪宅絕對死一片。

內政部日前預告最新規定，為遏止公司以買員工宿舍的名義購買豪宅，未來將有三大限制，包括只能買成屋、不能買豪宅、以及公司需成立一年，且員工人數最少為5人。

內政部去年修正平均地權條例新增私法人購屋許可制，放寬私法人在六種情況下可以買房，但是要檢具相關使用計畫且經內政部許可，獲許可後5年不得轉移，但規定上路後，也出現有一人公司假借員工宿舍名義購置豪宅的現象。

房仲專家指出，以台北市豪宅市場來看，過去多筆交易都是以私法人名義購置，其實主要目的都是為了節稅，而去年平均地權條例中限制私法人購屋，因為多了一道門檻，也讓豪宅市場買氣走弱。

內政部再度祭出重手，引來建商公會的不平。中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全認為，央行高價住宅的門檻已經訂了10幾年都沒改，以竹北為例，4,000萬的房子就叫豪宅，真是脫離現實。內政部如果也要跟進，讓產業要買房子做宿舍，變成一定要小宅才可以，完全否定共居的需要。

楊玉全表示，央行的限制是只能貸四成，至少還可以買，但是內政部是禁止購買，兩件不同的事卻混在一起，非常不恰當。

另有建商指出，全世界都沒有一個國家限制私法人購屋，且豪宅市場跟一般住宅市場脫鉤，豪宅產品動輒億元，也並非一般人會去購置，與炒房根本無關，現在內政部再度出手，只會讓本來買氣就不佳豪宅市場，未來更是淒慘，外資想來台布局高端住宅也會縮手，當然，多重打壓下，也沒有建商想興建大坪數了。

內政部 建商 豪宅

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