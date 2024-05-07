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新穎生醫DNlite-IVD103獲越南核准上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新穎生醫（6810）7日宣布，該公司自主開發的創新檢測試劑（IVD）DNlite-IVD103，在和科威特商簽署中東及北非部分國家獨家代理合約並出貨後，再度獲得越南衛生部（Ministry of Health, MOH）上市許可，適應症為預測二型糖尿病患的腎病變（DKD）風險評估。

新穎生醫表示，目前定期追蹤糖尿病腎病變的方法是檢測尿液中的白蛋白（UACR：尿液微量白蛋白/肌酸酐比值），透過「正常→微量白蛋白尿→腎病變」等的階段性進程做評估診斷。但近年的國內外研究發現，有約一半的患者並沒有遵循此一傳統白蛋白持續上升的傳統模式，常錯失治療時機，造成腎臟不可逆的傷害。

根據統計，洗腎病患約有五成是由糖尿病腎病變引起。有鑑於現行檢測存有龐大未滿足的醫療需求，國際醫界持續呼籲利用生物標記檢測來改善現行的照護模式，並開始關注重新編製全球臨床照護與治療指引的必要性。

DNlite-IVD103是全球第一個應用於預防糖尿病腎病變快速惡化的 ELISA 檢測試劑，並已取得歐盟多國、臺灣、馬來西亞、泰國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等地區的上市許可，如今再獲得越南的核准上市，代表 DNlite-IVD103已受到國際醫界的認可並陸續導入採用。

根據國際糖尿病聯盟（IDF）的資料顯示，2021年越南的糖尿病人口逾399萬人，糖尿病盛行率6.1%，過去十年成長1倍，越南政府投入的糖尿病相關醫療費用高達16.7億美元（折合新台幣約539億元），凸顯相關的醫療服務與診斷需求龐大，在 DNlite-IVD103取得上市許可後，公司將會進行後續的市場策略規劃，以期創造業績成長動能。

糖尿病

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