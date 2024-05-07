上奇雲端「小金雞」亞太新人事曝光 大馬籍高管扛重任

資訊服務廠商上奇（6123）旗下雲端服務運營商昕奇雲端（7747）於7日宣布，任命張勝 (Justin Tiew Senn) 為亞太事業中心副總裁，負責GCS推動亞太區域的擴展。張勝過去曾擔任多家新創及跨國公司管理職務，業務範圍遍布東南亞、中東、土耳其、日本等市場，具有傑出領導與國際市場開發能力，並有扶植許多新創企業翻轉獲利的經驗，未來將帶領GCS進一步前進亞太地區市場。

張勝出生於馬來西亞，且擁有超過13年的管理經驗，曾在Grab、Expedia、Petronas等知名國際企業擔任要職，率領全球銷售及運營團隊超過150人，每年創造1,000萬至2,000萬美元營收，為團隊實現2至8倍的年增長，引領公司步入盈利。除了專業技能，張勝更精通英語、馬來語、華語、俄語、西班牙語等多國語言，將有助於GCS未來在亞太地區及其他國家的快速擴展。

據悉，GCS以獨特的商業模式與總部運營的營運系統，成立近七年已快速將市場擴展到香港、馬來西亞、新加坡、印尼與日本等地的新創圈，近年更將亞太地區作為業務拓展的重點區域，並成功打入金融、製造、零售、醫療、教育等領域，為當地新創企業營運成長的不同階段提供重要雲端服務與協助，與客戶共生共贏。亞太事業中心副總裁理將扮演深化亞太地區市場的重要角色，透過制定創新市場開發策略，期望除了深化既有市場的發展外，更能拓展到其他亞太國家，並成為該區域雲端服務運營商的重要領導者。

張勝表示，GCS在過去七年裡展現相當優秀的發展潛力，且「成為新創好夥伴」的營運模式已在許多市場獲得成功的經驗。亞洲整體的IaaS需求預計在未來將以CAGR每年20%的增長至1,300億美元，而GCS有絕對充足的資本和能力乘風而上。他表示，自己的願景是將GCS打造成亞太地區新創首選的雲端服務運營商。為了實現這個願景，我將擴大現有的專業團隊、深入亞太地區的新創生態系，展現GCS能帶來的長期價值。

昕奇雲端創辦人暨董事長許承強表示，張勝是一位極富經驗且能力出眾的經理人，擁有推動業務增長的傑出歷史，我們很高興能有他這樣的優秀人才加入GCS領導團隊，為公司的發展注入新的動力。許承強說，張勝的加入對GCS的發展來說極具戰略意義，他在推動新創企業發展和進軍新市場方面的卓越能力，將為公司在亞太地區取得更多亮眼的成績，並驗證GCS獨特的商業模式是可以被快速複製到不同區域，甚至是世界各個國家，進一步證明我們部署全球市場的潛力與可能性。

總部位於台灣的雲端服務運營商GCS以成為「新創好夥伴」為宗旨，利用雲聚合與雲分享的獨特商業模式，為新經濟企業帶來最具成本效益的雲端服務，以及敏捷的一站式雲端FinOps平台。GCS已成功進入大東南亞 (Greater Southeast Asia) 地區，並於2023年進軍日本市場，未來更將成功經驗複製到全球、積極向海外拓展，隨著GCS邁向下一階段的發展，期望透過張勝的領導能力與豐富的亞太市場經驗，為GCS的全球拓展計劃做出努力及貢獻。

商品推薦