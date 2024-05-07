食品廠三雄鞏固罐裝咖啡60億市場 鎖定年輕白領

台灣咖啡店林立，加上超商也銷售咖啡，即飲罐裝咖啡市場業績雖被分食，不過食品廠味全（1201）的貝納頌、黑松（1234）的韋恩咖啡，以及金車的伯朗咖啡，今年上半年仍積極推咖啡新品搶灘，或將經典產品展開品牌重塑，鎖定年輕和白領族群。

根據經濟部統計處資料顯示，2023年台灣包裝飲料市場規模達新台幣650億元，而包裝咖啡銷售值約新台幣56億元，占整體市場約8.5%；今年在食品廠持續推出新品與搶攻年輕市場下，有望持續推升銷售額，朝60億元邁進。

其中，台灣冷藏即飲咖啡市場約新台幣20億元商機，味全核心品牌貝納頌咖啡，以口感作為品牌訴求切入市場，以高達47%市占率，長期居冷藏即飲咖啡市場銷售冠軍。

味全今天宣布推一年一度新品，主打雙倍特濃，味全表示，經過調查發現，受到手沖及現煮咖啡影響，消費者更重視與偏好以濃厚的咖啡風味作為選擇基準，尤以年輕女性族群最為明顯，因此今年以鎖定該族群所好，推出全新貝納頌新品，衝刺第2季營運。

黑松旗下韋恩咖啡今年為品牌上市30週年，以常溫即飲的罐裝咖啡，穩居罐裝咖啡銷售前10名。

今年韋恩咖啡針對經典品項「韋恩特濃咖啡」展開品牌重塑計畫，除了長銷產品配方升級之外，也推出新品，包裝設計找來金曲獎主視覺設計師操刀，有望搶攻年輕族群，讓罐裝咖啡業績再上一層樓。

金車從1982年推出即飲罐裝咖啡品牌「伯朗咖啡」，目前以伯朗咖啡為主力，營收占比4成以上，更外銷海外超過35個國家。

根據調查，全球即飲咖啡市場預計2027年將達到117億美元，年增長率為7.23%，而全球精品咖啡市場更以每年12%的速度增長。觀察到此趨勢，伯朗咖啡今年4月推出全新「世界藏家」系列，主打不同產區的精品咖啡豆，希望搶回手沖咖啡店的市場大餅，也鎖定年輕、白領，喜愛精品咖啡的族群。

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