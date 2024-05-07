台塑四寶4月營收 南亞、台化比前月、去年同月雙升

台塑四寶今（7）日公布4月營收，其中台塑166.6億元，月減5.7%、年增2.9%；南亞218.8億元，相比上月及去年同期分別成長1.6%與2.5%；台化321.47億元，月成長6.9%、年增26%；台塑化上月營收507.17億元，月減12%、年增5.5%。

展望第二季，台塑認為，5月及6月因步入石化產品傳統需求旺季，且亞洲多家輕裂廠安排歲修，原料乙、丙烯價格維持高檔，可望支撐石化行情，預期5月及6月營業額均可高於4月，第2季營業額將比第1季成長。其中，較看好產品為PE、正丁醇、甲基丙烯酸甲酯。

南亞指出，5月起業績將會有較大幅度的提升，電子、化工、聚酯及塑膠四大產業營收均成長，5月營收較4月增加，第2季營收較第1季增加。

台化則說明，5月希望能抓住旺季延後的尾巴，也希望能把握好大陸汰舊換新的浪頭。各主要產品市況與4月相似，芳香烴、公用是主要獲利項目，苯酚、塑膠(ABS外)可能脫離赤字，SM、ABS、耐隆將有所改善，PTA、紡織、嫘縈仍在困境中。

台化認為，3月合併營收已經回到300億元正常水平，4月又增加6.9%，在油價維持80美元上下振盪情勢下，產品價格上揚不易，預計5月營收將持平，而第2季合併營收會優於第1季，售量、售價皆增加，售量增加幅度較大。

至於台塑化，針對油價走勢預期，6/1 OPEC部長級會議可能決定延長減產至今年底，且逐步進入夏季用油旺季，IEA估第3季需求較第2季增加90萬桶/日至 1億389萬桶/日，加上以色列難以同意哈馬斯重新掌權的停戰條件，地緣政治風險仍存在，提供油價下檔支撐。

煉製毛利上，5月底美國陣亡將士紀念日將可望帶動汽油需求，日韓汽油需求隨夏季到來增加，加上近期墨西哥煉廠事故，使部分亞洲汽油往墨西哥移動，新加坡汽油庫存將保持偏低，預期汽油價差走勢逐步往上。

而石化原料部分，乙烯供給增加，價格持續滑落，惟丁二烯因輕裂廠操作率較低而供給受限，價格維持強勁，但整體市場下游需求回升幅度較弱，庫存去化速度緩慢，輕裂廠毛利難以大幅走強。

台塑化預期，5 月煉油廠隨年度定檢結束，煉量逐步提升至44萬桶/日(81%)，第2季平均每日41.7萬桶(77%)運轉，輕裂廠OL#2將於月中重啟因應6月OL#1 年度定檢，預計第2季平均產能利用率56%。

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