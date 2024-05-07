台鹽大方送13萬現金等大獎 幸運兒出爐

台鹽公司（1737）於上半年度推出台塩海洋鹼性離子水「台塩好行，旅遊隨行」及食用鹽教育主題「台塩鹽究室，網路有獎徵答，萬元現金等你來挑戰」兩項抽獎活動，7日舉辦雙活動最終開獎，在律師見證下，由總經理陳世輝抽出36位幸運得主，合計大手筆豪送13萬元現金、住宿券及好水等大禮，其中最大獎10萬元旅遊現金由新北市楊小姐幸運獨得，還有3位粉絲開心帶回1萬元現金獎。

台鹽指出，台塩海洋鹼性離子水「台塩好行，旅遊隨行」抽獎，由新北市楊小姐好運獨得最大獎10萬元旅遊現金，1萬元旅遊現金則由台北市梁小姐歡喜抱回，另有2位粉絲分別獲得圓山大飯店、阿里山神木賓館住宿券。

食鹽知識教育活動「台塩鹽究室，網路有獎徵答，萬元現金等你來挑戰」，慶賀好管「鹹」事高手新北市楊小姐、台北市林先生雙雙帶回1萬元現金禮，及30位幸運參加者每人可獲得兩箱台塩海洋純水(620ml) 。

該公司表示，為回饋粉絲們長久以來的支持，2024年上半年針對鹽、水兩項核心產品，舉辦雙抽獎活動，合計送出5萬多個獎項，總價值逾220萬元，並有上萬粉絲熱情參與，迴響熱烈。

而上市逾20年的台塩海洋鹼性離子水，以甘甜熟水口感及穩定品質，長期深受國內消費者信賴，同時也獲得國家肯定，曾四度榮獲國慶指定用水，今年也獲選為第十六任中華民國總統就職慶祝大會指定用水，數度以台灣機能水之光躍上國際版面！為感謝廣大消費者的熱情支持，台塩海洋鹼性離子水將於下半年旺季推出更多消費者回饋活動，請大家持續關注，拭目以待。

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