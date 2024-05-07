快訊

被疑侵吞工程款...淡水裝潢公司員工中13刀慘死 老闆替未成年兒頂罪5萬交保

距離不到3公分...故宮人員遭爆在翠玉白菜旁邊簽文件 庫房還被清潔人員闖入

「見人就砍！」雲南醫院驚傳砍人釀2死23傷 嫌犯持刀對峙畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鹽大方送13萬現金等大獎 幸運兒出爐

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
在律師見證下，台鹽總經理陳世輝抽出36位幸運得主，合計大手筆豪送13萬元現金、住宿券及好水等大禮。照片／台鹽提供
在律師見證下，台鹽總經理陳世輝抽出36位幸運得主，合計大手筆豪送13萬元現金、住宿券及好水等大禮。照片／台鹽提供

台鹽公司（1737）於上半年度推出台塩海洋鹼性離子水「台塩好行，旅遊隨行」及食用鹽教育主題「台塩鹽究室，網路有獎徵答，萬元現金等你來挑戰」兩項抽獎活動，7日舉辦雙活動最終開獎，在律師見證下，由總經理陳世輝抽出36位幸運得主，合計大手筆豪送13萬元現金、住宿券及好水等大禮，其中最大獎10萬元旅遊現金由新北市楊小姐幸運獨得，還有3位粉絲開心帶回1萬元現金獎。

台鹽指出，台塩海洋鹼性離子水「台塩好行，旅遊隨行」抽獎，由新北市楊小姐好運獨得最大獎10萬元旅遊現金，1萬元旅遊現金則由台北市梁小姐歡喜抱回，另有2位粉絲分別獲得圓山大飯店、阿里山神木賓館住宿券。

食鹽知識教育活動「台塩鹽究室，網路有獎徵答，萬元現金等你來挑戰」，慶賀好管「鹹」事高手新北市楊小姐、台北市林先生雙雙帶回1萬元現金禮，及30位幸運參加者每人可獲得兩箱台塩海洋純水(620ml) 。

該公司表示，為回饋粉絲們長久以來的支持，2024年上半年針對鹽、水兩項核心產品，舉辦雙抽獎活動，合計送出5萬多個獎項，總價值逾220萬元，並有上萬粉絲熱情參與，迴響熱烈。

而上市逾20年的台塩海洋鹼性離子水，以甘甜熟水口感及穩定品質，長期深受國內消費者信賴，同時也獲得國家肯定，曾四度榮獲國慶指定用水，今年也獲選為第十六任中華民國總統就職慶祝大會指定用水，數度以台灣機能水之光躍上國際版面！為感謝廣大消費者的熱情支持，台塩海洋鹼性離子水將於下半年旺季推出更多消費者回饋活動，請大家持續關注，拭目以待。

住宿券 消費

延伸閱讀

男捷運站內突倒地無呼吸、頭撞地出血 海山救護志工伸援救回一命

新北113年前3.5個月車禍死亡 高齡者最多計15人

影／新北男被告發3項違規 手機開直播…要警拿出異議單

新北新莊民宅神明廳起火 消防馳援水線撲滅

相關新聞

台鹽大方送13萬現金等大獎 幸運兒出爐

台鹽公司（1737）於上半年度推出台塩海洋鹼性離子水「台塩好行，旅遊隨行」及食用鹽教育主題「台塩鹽究室，網路有獎徵答，萬...

走出谷底轉虧為盈 雅茗首季EPS 3.69元創單季新高

連鎖茶飲集團雅茗-KY（2726）營運走出谷底，受處分大陸事業70%股權獲利入帳挹注，今年首季營運轉盈，單季營收新台幣1...

模擬對 CPI 影響 碳費審議會下次排演各徵收情況

碳費費率審議會7日上午召開第三次會議。環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，第四次審議會則是將針對各種徵收情境的模擬結果、減...

智崴員工調薪幅度曝光 每人最高調13%、年增近一倍

體感娛樂設備大廠智崴（5263）揭露最新員工福利政策，並公布今年預計將有最高13%的調薪幅度。事實上集團為達成「人才永續...

外國人眼中哪裡房市好？一半置產面積都在這縣市

外國人投資台灣不動產大回溫，住商機構彙整內政部數據，外國人2024年首季在台取得290棟建物，是2022年以來同期新高，...

創業之星選秀 ／國泰助攻新創 扮金融後盾

國泰世華銀行打造多元商品、不斷優化服務，今年初宣示將持續強化「新企金」、「新市場」、「新零售」等三「新」主軸發展，並透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。