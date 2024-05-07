快訊

被疑侵吞工程款...淡水裝潢公司員工中13刀慘死 老闆替未成年兒頂罪5萬交保

距離不到3公分...故宮人員遭爆在翠玉白菜旁邊簽文件 庫房還被清潔人員闖入

「見人就砍！」雲南醫院驚傳砍人釀2死23傷 嫌犯持刀對峙畫面曝光

走出谷底轉虧為盈 雅茗首季EPS 3.69元創單季新高

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
走出營運谷底，雅茗首季EPS 3.69元，創單季新高，成功轉虧為盈。圖左起為雅茗行銷長王雅茵、總經理江錫毅、董事長吳伯超、投資長陳聖中。記者林海／攝影
走出營運谷底，雅茗首季EPS 3.69元，創單季新高，成功轉虧為盈。圖左起為雅茗行銷長王雅茵、總經理江錫毅、董事長吳伯超、投資長陳聖中。記者林海／攝影

連鎖茶飲集團雅茗-KY（2726）營運走出谷底，受處分大陸事業70%股權獲利入帳挹注，今年首季營運轉盈，單季營收新台幣1.29億元，稅後淨利9555萬元，EPS3.69元，創單季新高。

法人預期，在擺脫過去虧損影響，雅茗-KY今年本業及業外營運皆值得期待。

雅茗-KY今年邀請曾任皇冠集團總經理的江錫毅出任集團總經理，期能借重其跨國企業管理與國際營運發展實務經驗，帶領雅茗集團開拓新局，新經營團隊今年也定下餐飲科技、多元渠道、品牌營銷、全球供應鏈、投資併購等五大未來增長支柱。

雅茗表示，大陸事業分拆轉型後，未來以授權模式重新出發，同時持續深耕美國市場及海外市場，快樂檸檬Happy Lemon品牌並以「全球茶飲最佳創業平台」新定位再前進，集團並將持續積極尋找併購目標擴大集團營運範疇與規模，力拚全年穩定獲利。

近期快樂檸檬已領先同業將進駐美國拉斯維加斯T-Mobile Arena運動/演唱會場館設立直營門市，並將成為T-Mobile Arena重要的合作夥伴，有助於提高全美品牌知名度及加盟業務推廣。

在餐飲科技方面，雅茗表示，通過數位化AI賦能，實現大規模客製化，提升消費體驗與品牌忠誠，並打造一站式智能飲品解決方案，在全球缺工缺料的大環境下，快樂檸檬新智能化門店，除了有新品牌IP及視覺外，更將導入AI＋智能化茶飲設備，以提升單店營運效能，打造差異化競爭力。 目前已有許多國家代理商有興趣引進新型AI＋智能化茶飲設備，讓餐飲科技化、科技餐飲化。

雅茗表示，今年三大成長碁石，在主要茶飲本業上將會擴大「快樂檸檬」品牌在全球市場布局，以多元商業渠道模式加快展店速度，創造「成長碁石」。此外也會持續布建全球供應鏈平台，強化「營運碁石」，同時也要發展餐飲合盟平台，投資併購，協助海外事業發展，擴大「合盟碁石」，在3大碁石支撐下，相信營運將重回正軌。

快樂檸檬 雅茗 餐飲

延伸閱讀

廣明上季 EPS 0.78元 瞄準AI商機

良維上季 EPS 1.7元 泰國擬擴產

聚陽四利多 外資喊買

富世達首季 EPS 3.27元 新日興1.68元

相關新聞

台鹽大方送13萬現金等大獎 幸運兒出爐

台鹽公司（1737）於上半年度推出台塩海洋鹼性離子水「台塩好行，旅遊隨行」及食用鹽教育主題「台塩鹽究室，網路有獎徵答，萬...

走出谷底轉虧為盈 雅茗首季EPS 3.69元創單季新高

連鎖茶飲集團雅茗-KY（2726）營運走出谷底，受處分大陸事業70%股權獲利入帳挹注，今年首季營運轉盈，單季營收新台幣1...

模擬對 CPI 影響 碳費審議會下次排演各徵收情況

碳費費率審議會7日上午召開第三次會議。環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，第四次審議會則是將針對各種徵收情境的模擬結果、減...

智崴員工調薪幅度曝光 每人最高調13%、年增近一倍

體感娛樂設備大廠智崴（5263）揭露最新員工福利政策，並公布今年預計將有最高13%的調薪幅度。事實上集團為達成「人才永續...

外國人眼中哪裡房市好？一半置產面積都在這縣市

外國人投資台灣不動產大回溫，住商機構彙整內政部數據，外國人2024年首季在台取得290棟建物，是2022年以來同期新高，...

創業之星選秀 ／國泰助攻新創 扮金融後盾

國泰世華銀行打造多元商品、不斷優化服務，今年初宣示將持續強化「新企金」、「新市場」、「新零售」等三「新」主軸發展，並透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。