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晶睿攜手好食好事基金會 號召新創食農打造綠色市集

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

晶睿（3454）日前與好食好事基金會合作舉辦「晶睿地球日」品牌活動響應世界地球日（Earth Day），旨在凝聚晶睿同仁向心力，並深化其對永續使命的認同與實踐。三大主題包括節能關懷、綠色市集和永續講堂，其中更邀請好食好事基金會及旗下六家永續食農品P設攤宣傳，吸引超過千人參與，成功傳遞永續理念，攜手為綠色未來發聲。

晶睿全球行銷處處長暨發言人謝邦彥表示，這次活動旨在啟發同仁認識永續生活，以實際行動支持減碳減塑，落實對地球的愛護。我們將企業永續視為品牌發展的一環，持續透過品牌活動灌輸ESG理念，潛移默化地培養同仁的永續意識。活動首辦即吸引空前關注，並廣邀整棟大樓企業參與，期待激勵更多企業加入綠色永續行列。

除了內部長期施行節能環保與關懷的永續行動外，晶睿與好食好事基金會所輔導的六家永續食農品牌聯手推出綠色市集，展售多元環保友善產品。其中包括因應環境變遷，幫助農村經濟永續的通利水產「壹顆蜆」；以智慧農業技術創造永續循環肉鵝產業的向天歌「鵝鋪子」；生產金沙辣椒醬料、並利用棄鴨蛋殼成皂品的「雷打石」；解決在地酪農剩乳問題，將廢棄牛奶製成乳酪絲的「原味千尋」；循環利用咖啡渣的創新品牌「長日咖啡」；支持友善飼育、提供有機雞蛋的寶奇生技「咱兜ㄟ養雞場」。透過激勵同仁選擇環保友善的產品，並倡導不使用一次性餐具，持續傳遞企業綠色理念。

為加深對永續議題的認知，更舉辦永續講座，邀請晶睿全球行銷處處長謝邦彥和好食好事基金會執行長陳茂嘉擔任主講。透過輕鬆的分享，他們帶來各自領域的永續經營心法，以此傳遞正向影響力。

陳茂嘉表示，好食好事期待未來世代能夠生活在『處處有好食』的時代，目標是讓飲食更透明、更健康、更永續。因此，我們與懷抱同樣理想的晶睿跨界合作，共同倡議永續，期望激勵更多人參與行動，為實現永續發展共同努力。

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