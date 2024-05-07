模擬對 CPI 影響 碳費審議會下次排演各徵收情況
碳費費率審議會7日上午召開第三次會議。環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，第四次審議會則是將針對各種徵收情境的模擬結果、減量效果，以及對CPI影響進行討論，以利後續費率審議。
碳費費率第三次審議會聚焦在碳費三子法及世界各國在碳定價的相關規定。黃偉鳴表示，這次會議主要著重在鄰近國家碳定價實施經驗，以及碳費徵收配套三子法，讓委員們了解這些制度在設計的時候，會配合當地的經濟情況、能源發展情況來因地制宜調整。
黃偉鳴說，在碳費收費辦法中，環境部參考歐盟經驗設計高碳洩漏風險規劃，在這次會議上也與委員報告這樣的設計，而委員也認為應該針對減碳效果提出數據與證據探討。
參考國外經驗，他說，韓國實施排放交易制度、日本與新加坡實施的碳稅之度，各國在實施的時候都有考慮當地的情況，也都會設計過渡轉型的制度，舉例來說，利用較低的初始費率、部分免徵項目、給予排放責任折扣等，這樣的經驗來說，國內在起徵碳費的時候，可以協助產業在初期可以轉型因應。
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