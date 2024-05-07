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KKday 攜手京畿觀光公社 聚焦京畿道旅遊在台業務發展

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

看好哈韓族、小資族赴韓國旅遊的旺盛需求，旅遊電商平台KKday與京畿觀光公社於日前簽訂MOU，雙方將聚焦京畿道旅遊於台灣市場的業務拓展、高端旅遊產品開發、台韓旅遊產業交流合作，以及京畿道ESG永續旅遊景點推廣，並將於今年下半年陸續推出京畿道新玩法，包括坡州戶外露營、美髮美妝體驗與藥膳鍋燒美食等行程，即日起到5月19日也推出韓國體驗類商品92折、指定一日遊商品5折等優惠。

京畿觀光公社社長趙源用表示，2023年台灣旅客造訪京畿道達11萬8千人次，較疫情前、2019年已恢復35% ，更位列海外旅客來源地第四名，僅次於中國大陸、日本、美國。京畿觀光公社非常重視台灣市場，先前也曾於2022年與KKday合作「京畿道娃娃先發團」行銷活動，雙方以「枕邊娃娃代你飛」為活動創意、結合京畿道各大主題旅遊路線，不僅為台灣邊境解封前的韓國旅遊推廣成功打響第一炮，也為雙方疫情後的深化合作奠定基礎。

KKday創辦人暨執行長陳明明則分享，韓國旅遊深受KKday年輕、小資客群喜愛，目前站上熱銷的TOP 30韓國旅遊商品，至少有3成來自京畿道的各類旅遊體驗，包括愛寶樂園、DMZ非軍事區一日遊、小法國村、晨靜樹木園、汗蒸幕體驗等，並推出超過350項的京畿道在地旅遊體驗商品。

京畿道因為鄰近首爾地區，且面積是首爾的16倍以上，具有多樣的自然、歷史、文化景點，深受台灣旅客青睞，近期KKday更針對京畿道新景點「水原星空圖書館」、「中世紀歐洲主題村莊-Ludensia」推出一日遊行程，同步還有韓劇熱門取景地「抱川藝術谷」、「日月植物園」，以及可體驗歷史文化的「韓國民俗村」、「水原華城」等多樣的一日遊商品。KKday與京畿道觀光公社簽訂MOU後，未來將持續依照旅客需求，以餐食、打卡亮點、生態體驗、接駁服務等多元面向，推出京畿道深度旅遊體驗商品。

疫情 觀光

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