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研調：台廠拓氫能產業鏈 可從燃料電池邁向電解槽

中央社／ 記者潘智義台北7日電

交通部於2024年1月推出氫燃料電池大客車試辦運行計畫，研調機構DIGITIMES分析師余佩儒預期，將帶動氫燃料電池需求，關鍵零組件業者訂單成長可期。

余佩儒指出，在2023年底第28屆聯合國氣候變化綱要公約締約國大會（COP28）定調「去碳化」後，所衍生的中長期綠色商機中，低碳氫、綠氫將成為不容忽視的領域。

余佩儒觀察，全球氫能代表性業者有3大發展動向，第一是多數代表性業者皆投入發展產業鏈上游的電解水製氫技術；第二是美商Bloom Energy（BE）、日商豐田（Toyota）等業者從燃料電池起家，往上游電解槽拓展；第三是美商Plug Power、韓商斗山（Doosan）、現代汽車（Hyundai Motor）等業者，幾乎涵蓋氫能上中下游產業鏈。

相較之下，台灣氫能業者的發展模式傾向從關鍵零組件、利基市場切入。

DIGITIMES調查，台灣氫能產業早於2000年時，投入發展燃料電池；約在2008年時，高力、保來得、宏進金屬、康舒等成為美商BE燃料電池關鍵零組件供應商。台廠可切入燃料電池逆反應電解槽的關鍵零組件，或做為系統整合角色。

在上游製氫端，余佩儒指出，奠基在台廠長期布局燃料電池關鍵零組件基礎上，台廠可切入電解製氫核心設備的電解槽關鍵零組件供應。值得關注的是，生成式人工智慧（AI）帶動資料中心需求，而燃料電池可滿足資料中心低碳電力的需求，預期未來燃料電池業者與供應鏈將受惠。

呼應國際趨勢，有別於過去主流灰氫的發展，目前群翌能源、台達電台肥等台廠皆投入上游製氫端發展綠氫。

群翌能源已從原本的燃料電池測試設備供應商，朝代理電解水製氫設備到自研發展；台達電善用其電子電力、控制和散熱技術，透過與英商Ceres合作燃料電池開發固態氧化物氫燃料電池和固態氧化物水電解製氫；台肥從低碳氨裂解氫，期以氫能事業跨足乾淨能源產業。

台肥 台達電

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