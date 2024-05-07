服務的路上不忘公益 信義房屋陳珈盈獲服務天使獎肯定

在今年TCFA台灣連鎖暨加盟協會的「2024服務天使獎」頒獎典禮上，信義房屋新板特區店秘書陳珈盈榮獲這項殊榮，再次凸顯了她對服務的卓越貢獻。自加入信義房屋至今已滿12年，期間除負責分店秘書職務，也為協助區內新設分店及遷點做出重大貢獻，因而多次榮獲信義房屋績優幕僚人員的榮譽。

然而，在2017年陳珈盈卻遭遇人生重大轉折，因頭痛劇烈發現腦部血管畸形，隨即進行開刀取出。雖然這場突如其來的疾病讓她措手不及，但兩個月的手術休養期後，她毅然回歸分店秘書崗位，繼續堅持為同仁和客戶提供服務。這段艱難的經歷使她更加珍惜工作，並以更堅強的意志投入其中。

陳珈盈除了在專業工作中表現出色外，亦積極參與多次志工活動，展現了她的熱忱和奉獻精神。尤其在疫情期間，她投入挺醫護活動，協助募集醫療物資並親自送交至地方醫院。

此外，她也參與公司與新北市政府合辦的「聖誕二手義賣活動」，並關注路邊愛心義賣的慢飛天使，提供物資支援和宣傳幫助。對於新板特區店的視障按摩師傅，她更是經常伸出援手，協助其日常生活。這些微小的付出，都展現了陳珈盈對社區的關懷和對他人的無私支持。

作為一名資深員工，陳珈盈多次擔任公司內部培訓課程的講師，將自己的經驗和知識傳授給新人，促進團隊的成長和進步。她期許自己能夠持續幫助團隊成長，並不斷傳遞信義房屋的核心價值「手心向下」，讓幸福與共好在每個角落繼續綻放。

陳珈盈展現了不論是專業服務，或是對於社區的無私奉獻精神，因此獲得台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）「2024服務天使獎」肯定。

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