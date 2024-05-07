外國人眼中哪裡房市好？一半置產面積都在這縣市
外國人投資台灣不動產大回溫，住商機構彙整內政部數據，外國人2024年首季在台取得290棟建物，是2022年以來同期新高， 土地、建物取得面積也較去年長不少。
其中外國人2024年第1季取得建物總面積約1.16萬坪，高雄市就達6,040坪，占全台約51.7%，等於外國人取得建物面積超過一半在高雄。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，雖然房地合一稅制、平均地權條例修法，影響部分外資置產意願，不過隨著政府頻向國際大廠招手，電子業話題發燒，長線外資有重返房市的跡象。
根據內政部統計，外國人今年第一季，在台共取得674筆土地、290棟建物，其中建物棟數卻是2022年以來同期最高，土地與建物取得面積分別達5.5萬坪、1.16萬坪，與去年同期相比，增幅高達80%、114%。
徐佳馨分析，過去在台置產外資多為台商背景僑外資，近年政策限制下，短期炒作大門已關，不過台灣經濟表現強勁，增加外國人轉入不動產市場的意願，國際大廠如 GOOGLE、輝達（NVIDIA）來台投資，也反應在不動產市場。
另觀察六都數據，外國在台取得不動產各有偏好，其中買土地集中在新北市、桃園市，建物則以雙北物件為主。
大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，雙北匯聚台灣政經資源，向來都是外資置產首選。桃園、新北土價格相對低，且具捷運或機場等交通優勢、具設廠優勢，因此受外資青睞，成為土地交易冠軍與亞軍。
另外，外國人購置高雄建物雖僅約35棟，但取得的建物面積卻占全台逾半數，研判和高雄近期招商積極、外國投資族群青睞大型商用不動產有密切關係。
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