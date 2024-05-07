富喬文化藝術基金會 舉行「藝術跨域論壇Ⅱ－藝想世界」

富喬文化藝術基金會將於5月24日(周五) 下午2點半與國立台灣師範大學現代水墨研究中心在紀州庵文學森林舉行藝術論壇，主題名為「藝術跨域論壇Ⅱ－藝想世界」的跨界對談。

這次論壇將邀請：陳瑞鴻、簡志剛兩位年輕藝術家；陳瑞鴻畢業於國立臺灣師範大學美術學系創作理論組博士班、現任職國立澎湖科技大學通識教育中心專案助理教授，曾獲2020 中山青年藝術獎水墨膠彩類第三名、全國美術展膠彩類金牌獎、第十屆&第十三屆彩墨新人賞新人獎。陳瑞鴻畫水墨也畫膠彩，甚至還有裝置作品，他並不被侷限在成為一位水墨藝術家的標籤裡，總是把水墨的感覺透過不同媒材做出不同的呈現與表達。

藝術家簡志剛曾舉辦三十六號洞窟創作個展，以自身童年經驗為出發，探討將本土佛教道教等信仰中的形式加以轉換，把對外來文化卡漫角色的崇拜心理描繪出來。曾獲2012全國公教美展水墨類、全國公教美展漫畫類 第一名，2008第二屆當代水墨雙年展全國特優、2008第56屆南美獎水墨首獎。

兩位老師除了會在當天各別呈現自己的作品外，還將剖析各自在創作上的心路歷程，以及對彼此作品的理解，不只在台上對談還將和台下的朋友們一起互動暢聊。無論從兩位大師各自的創作時期、成長過程、對人事物的情感想法，都將不設限暢聊。長期支持新銳藝術家的富喬文化藝術基金會，誠摯歡迎各位粉絲把握機會，和心目中的藝術家近距離接觸互動，彼此交談，一起徜徉在藝術的大海裡！歡迎對藝術有熱愛的社會大眾們報名參加與大師對談的機會。

歡迎對藝術有興趣的朋友們，透過實體或線上與兩位藝術家開啟一場藝術間的對話交流，分享彼此的論點、觀點，藉由講座的分享拉近與藝術的距離，讓藝術在生活中實踐。活動採線上報名，實體50人、線上200人。洽詢電話02-2732-3978#304李小姐，報名網址如下https://forms.gle/HjeLGUZRRGGgQRGy5

商品推薦