創業之星選秀 ／國泰助攻新創 扮金融後盾

國泰世華銀行打造多元商品、不斷優化服務，今年初宣示將持續強化「新企金」、「新市場」、「新零售」等三「新」主軸發展，並透過四項基礎工程，包括強化IT資安量能、豐富跨域人才、健全風管與法遵制度、落實ESG永續理念，期盼打造更強健的經營體質，發揮金融核心職能，透過穩健經營讓營運再創新高。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體的力量，讓優質團隊更廣為人知，並找到更多的資源。「創業之星選秀大賽」已成國內新創業相當重視的賽事。

今年「創業之星選秀大賽」由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心，協辦單位包括中華開發金控、彰化銀行、國泰金控（2882）、日月光集團、鴻海科技集團、臺灣企銀、宏匯集團、t.Hub內科創新育成基地等。

國泰金控挺新創與企業，國泰世華銀行作為企業堅強的金融後盾，長年深耕企金業務，支持信用保證基金發展。

國泰世華銀行在《中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人》獲頒「信保躍升獎」；國泰世華銀行副總經理林麗孟獲頒「信保金質獎（授信經理人）」。中小信保基金致力協助中小企業獲得金融機構融資，成為其後盾，與國泰世華銀陪伴企業共同成長的目標一致。

在產業變遷、供應鏈移轉及新冠疫情影響下，台灣中小企業面臨前所未有的重大挑戰，國泰世華銀始終與企業攜手前行，林麗孟表示：「雖然大環境有許多險阻，但在艱難的環境下，仍可以看到許多企業主們秉持奮鬥的精神，不斷調整思維模式、積極投入轉型，提升附加價值與追求產業創新，這些風景不僅令人動容，也讓我更加堅定，要發揮金融的長才，攜手企業客戶邁向永續。」

國泰世華銀搭配信保基金提供授信融資，加上外匯避險、財富管理及企業傳承等業務，滿足中小企業短、中、長期的發展需求，另也推動包含綠色授信在內的各式金融服務，支持企業創造低碳轉型機會，讓企業更具競爭力。

本屆「創業之星選秀大賽」即日起至5月15日（23:59）截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請上活動官網：https://money.udn.com/ACT/2024/innovation/index.html。

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