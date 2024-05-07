快訊

吳釗燮揚言這兩天提告 徐巧芯：援助烏克蘭案非祕密

高溫上看35度東部偶有雨 吳德榮：明天鋒面快閃略降溫

雲品台東兩據點 拚Q4試營運

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
雲品國際多角化營運
雲品國際多角化營運

雲品（2748）國際多角化營運，首次參加政府標租案，昨（6）日宣布取得「台東市北町日式建築宿舍群」與「機關車庫」管理標租案，未來分別規劃七間別墅、12間青年旅館及餐廳，成為「君品Collection」第13、14處委託經營據點，預計今年第4季試營運。

雲品國際總經理丁原偉表示，國內觀光需求還有很大成長空間，但需求正在改變中，未來會出現價格兩極化的趨勢。君品Collection近期再增三個委託據點，朝高端市場挺進。

丁原偉表示，雲品國際擴大事業版圖至公標案範圍，以集團角度用點、線、面三維度串連台北、宜蘭、花蓮、台東據點，用文化創意、永續循環、尊重在地等三大角度規劃園區營運、餐飲管理與招商規劃，瞄準國際觀光客與國旅客群，體驗更深入的台東在地旅遊。

看好台灣觀光發展，去年12月參與台東縣政府公開招租的二處案場「台東市北町日式建築宿舍群」與「機關車庫」營運標案，並以母集團雲朗等關係企業資源，將台北、烏來、礁溪、漢本、DAKA、花蓮米崙、台東紅葉谷等據點，以Vantel露營車、鐵道、航空串連變成線，再把線圍成面，促成北宜花東的深度旅遊，迎接未來國際觀光客及喜歡深度旅遊的國旅客人。

丁原偉指出，「台東市北町日式建築宿舍群」將規劃高端旅宿與餐廳，位於鄰近鐵花村音樂聚落的「機關車庫」則發展餐飲服務事業，亦串連在地創生業者，一起深化台東的觀光發展，也能為雲品帶來更豐富多角化營運的成果，也讓雲品在館外新增第13處與第14處的經營據點。

台東北町案、台東機關車庫案未來含設施包括，七間日式別墅、12間青年旅舍、一間日本料理、一間港式飲茶、一間咖啡館及一間文化展覽中心。

台東 觀光 雲品

延伸閱讀

多角化營運 雲品進駐台東日式建築宿舍群與機關車庫

台東市開心迎接新公園 地方長者卻不滿缺「這個」

為何地震都發生在凌晨？國旅不敢去花蓮 遊客全改衝1地：訂房塞爆滿到8月

台北男月薪9萬「2年0存款」 網見2開銷搖頭：花太多

相關新聞

創業之星選秀 ／國泰助攻新創 扮金融後盾

國泰世華銀行打造多元商品、不斷優化服務，今年初宣示將持續強化「新企金」、「新市場」、「新零售」等三「新」主軸發展，並透過...

亞德客上月營收創新高 毛利率有望逐季提升

氣動元件龍頭亞德客-KY昨（6）日公布4月合併營收31.12億元，創新高，年增15.8%。亞德客表示，目前接單金額持續高...

上銀4月營收攀七個月高點

傳動與控制科技大廠上銀科技昨（6）日公布4月合併營收20.2億元，攀上七個月來高點，月增0.9%，但較去年同期減少6%；...

雲品台東兩據點 拚Q4試營運

雲品國際多角化營運，首次參加政府標租案，昨（6）日宣布取得「台東市北町日式建築宿舍群」與「機關車庫」管理標租案，未來分別...

智慧經營／櫃買中心董事長陳永誠 只要行得正 就能走得穩

專訪櫃買中心董事長陳永誠的當天，正好遇到大地震，陳永誠說，當天他持別提早一點到櫃買中心，主要就是先確認電腦機房的環境及資...

從寓言學管理／公私分明 當機立斷

話說，南陽缺縣令，晉平公問祁黃羊誰適合？祁答：「解狐」。平公驚訝：「他不是你仇人？」祁：「您問誰適合，非問誰是仇人。」解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。