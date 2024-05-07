雲品台東兩據點 拚Q4試營運

雲品（2748）國際多角化營運，首次參加政府標租案，昨（6）日宣布取得「台東市北町日式建築宿舍群」與「機關車庫」管理標租案，未來分別規劃七間別墅、12間青年旅館及餐廳，成為「君品Collection」第13、14處委託經營據點，預計今年第4季試營運。

雲品國際總經理丁原偉表示，國內觀光需求還有很大成長空間，但需求正在改變中，未來會出現價格兩極化的趨勢。君品Collection近期再增三個委託據點，朝高端市場挺進。

丁原偉表示，雲品國際擴大事業版圖至公標案範圍，以集團角度用點、線、面三維度串連台北、宜蘭、花蓮、台東據點，用文化創意、永續循環、尊重在地等三大角度規劃園區營運、餐飲管理與招商規劃，瞄準國際觀光客與國旅客群，體驗更深入的台東在地旅遊。

看好台灣觀光發展，去年12月參與台東縣政府公開招租的二處案場「台東市北町日式建築宿舍群」與「機關車庫」營運標案，並以母集團雲朗等關係企業資源，將台北、烏來、礁溪、漢本、DAKA、花蓮米崙、台東紅葉谷等據點，以Vantel露營車、鐵道、航空串連變成線，再把線圍成面，促成北宜花東的深度旅遊，迎接未來國際觀光客及喜歡深度旅遊的國旅客人。

丁原偉指出，「台東市北町日式建築宿舍群」將規劃高端旅宿與餐廳，位於鄰近鐵花村音樂聚落的「機關車庫」則發展餐飲服務事業，亦串連在地創生業者，一起深化台東的觀光發展，也能為雲品帶來更豐富多角化營運的成果，也讓雲品在館外新增第13處與第14處的經營據點。

台東北町案、台東機關車庫案未來含設施包括，七間日式別墅、12間青年旅舍、一間日本料理、一間港式飲茶、一間咖啡館及一間文化展覽中心。

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