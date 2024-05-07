上銀4月營收攀七個月高點

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）昨（6）日公布4月合併營收20.2億元，攀上七個月來高點，月增0.9%，但較去年同期減少6%；前四月合併營收約75.2億元，年減4.5%。

上銀表示，近期來自半導體、航太與大型基礎建設等產業訂單逐步回溫。上銀指出，去年上半年滾珠螺桿及線性滑軌等傳動元件市場需求還在高點，去年中以後需求逐漸收斂；不過，去年11月起接單又逐漸好轉。

尤其半導體、自動化、基大型礎建設及航太等產業，對滾珠螺桿或線性滑軌等傳動系統元件需求轉趨熱絡，這也是上銀4月營收呈現月增、年減的主因。

上銀表示，近期訂單能見度已從原先的二至2.5個月，拉長為三至3.5個月，因應訂單需求，上銀自3月起部分產線已恢復加班趕工，以消化客戶訂單。

法人估，上銀本季起營運將恢復成長動能，本季營收可望優於首季及去年同期。

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