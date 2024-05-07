亞德客上月營收創新高 毛利率有望逐季提升

氣動元件龍頭亞德客-KY（1590）昨（6）日公布4月合併營收31.12億元，創新高，年增15.8%。亞德客表示，目前接單金額持續高於出貨金額，對今年市場需求及各項指標均樂觀看待。

亞德客分析，4月營收創新高，主要是來自電子、紡織及服裝機械、機床、汽車、通用機械及包裝產業等拉貨有較高成長率，接單金額持續高於出貨金額，並優於過去一年。

亞德客前四月合併營收103.18億元，年增7.5%。亞德客日前指出，集團產品組合改善，加上出貨增加，毛利率可望逐季提升。

亞德客表示，市場需求已如預期自首季起逐步回溫，集團持續開發高毛利率新產品，增加生產效率，提升利潤率及市場占有率，對今年市場需求及各項指標樂觀看待。從產業應用面來看，看好今年電子業需求成長，主要受惠於電子新產品、新規格與升級等需求挹注。車用產業受惠市占率擴張，且在車廠降低成本需求下，近三年都有不錯的增長，預期今年仍將維持成長走勢。

亞德客並透過不斷開發新產品上市、長期保持穩定的價格、較好的銷售服務及交貨速度，來持續提高市場占有率，並享有比同業及產業較高的出貨增長率。

至於線性滑軌業績，亞德客預估，今年相關業績可達人民幣8億元，較去年近翻倍成長，下半年最快第3季，線性滑軌市場需求可望回溫，預期第2季線性滑軌出貨季增，下半年出貨較上半年佳，營收占比則從6%提升至10%。

亞德客今年資本支出維持去年20億至30億元水準，主要用來擴充大陸廣東佛山、浙江寧波、台灣台南樹谷園區兩岸三座工廠產能，以及提升自動化；大陸寧波廠也會擴建新廠，並規劃擴建華東及華北物流倉庫。

法人估，大陸氣動元件需求已觸底，儘管何時顯著復甦仍不確定，但亞德客在大陸氣動元件市占可持續提升，加上線性滑軌出貨增加，今年營收應可維持雙位數成長，獲利也會優於去年。



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