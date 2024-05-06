台中市西區成熟生活圈 「泉宇丰格」地段稀有驚艷房市

台中市西區開發超過30年，被視為房市核心蛋黃區，自住買盤成房市主力，市中心建案重回主場優勢，品牌建商紛紛入主卡位插旗。其中泉宇建設最新推案「泉宇丰格」，規劃總坪數37至46坪3房產品，備受矚目。

泉宇建設強調，台中市西區具備綠地公園、商圈機能、完善學區與多元交通網等四大優勢，符合現代居住需求。「泉宇丰格」的稀有性與核心地段加乘，將引領入住五期生活新聚落。

今年，台中全市總人口數已突破285萬人，晉身為史上最高，也帶動房市需求性。以人口總量及年齡層結構可發現，由於少子化、高齡化以及家庭組成人數的改變，居住市中心的資源需求性更顯可貴。

以西區北側而言，此區擁有公益路、忠明南路商圈，一條文心路之隔與七期相望，生活圈內也有廣三SOGO百貨，商業機能相當成熟，另一側又是草悟道、勤美商圈等，都是台中市宜居熱區。

目前，各大品牌建商看準此區的保值性，將陸續開案。靠近精誠路、大墩十二街路段，泉宇建設以「泉宇丰格」為開案標的，推出3房總坪數37至46坪預售屋。

此案坐擁公益、精誠、大墩三商圈，加上五期得天獨厚的生活條件，為區域房價鋪墊良好的基石。

此外，向上路一段與忠明南路口麻園頭段，富旺國際（6219）將在此精華地段推出總戶數128戶的電梯大樓案，也是看準此區鄰近國美館商圈、審計新村，加上區域內草悟道、科博館、美術館等藝文設施林立，富有人文的生活機能，滿足購屋族獨一無二的選擇。

敦璟開發資深房仲謝兒政指出，台中市西區並未有素地供給，土地取得不易，回歸剛需情況下，市中心精華地段會呈現價漲量縮格局；而西區也屬於台中市金融商業活動密集市中心，住宅品質與產品的保值性，是重劃區外的不敗選擇。 台中市西區具備綠地公園、商圈機能、完善學區與多元交通網等四大優勢。泉宇建設提供 「泉宇丰格」規劃總坪數37至46坪3房產品，受到矚目。示意圖泉宇建設提供

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