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管理錦囊／吃苦耐勞 成功關鍵

經濟日報／ 邱獻弘（作者是中正大學企管博士、管理顧問）

最近在輔導員工職涯問題時，發現吃苦耐勞的工作精神正在急遽流失中，令人憂心。

很多年青人剛進職場沒多久就想換工作，他們經常抱怨「工作壓力大無法承受」、「工作太累擔心會病倒」、「害怕擔當更多的工作」、「工作內容像打雜」等，固然每家公司的制度皆有可檢討空間，但不可諱言，「不願意吃苦」也是原因之一。

有句俗語：「吃苦當作吃補」，意指人要耐得住困境的折磨，將辛苦的事當作自己學習成長的機會，以造就成功的契機。幾個月前有則網路新聞報導一位主管用這句話勉勵新人，結果年輕員工反應冷淡，彷彿置若罔聞，並認為是項觀念已經過時。對此，不禁要問過去的工作美德，現在真的已經被時代淘汰了嗎？

成功帶動AI工業革命浪潮，被封為全球AI之王的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，最近受邀至史丹佛大學演講，主持人問他會給全校師生什麼忠告以提高成功機會，他表示：「我不知道要教你們什麼？我自幼深受父母影響，很幸運，他們給我一個未來成功的條件，那是充滿挫敗與受苦磨難的成長過程，時至今日，我還很樂於在公司內部分享自己受苦磨難的故事。若想要訓練並完善公司的本領特性，以獲得卓越的表現，光有智商是不夠的，因為卓越表現是來自公司的本領特性，但該特性並非聰明人塑造的，而是由歷經艱苦磨練出來的人形成的，所以我祝你們嘗盡足夠的苦頭與折磨。」

由此可見，出身台灣的黃仁勳，儘管自幼移民美國並成功創辦世界頂尖的科技公司，渾身仍然散發著台灣人吃苦耐勞的精神。

另外，成功打造蘋果手機王國並改變世界的賈伯斯（S. Jobs），也曾受邀到史丹佛大學畢業典禮演講，他說了一段艱苦過活的往事：「因無居所，我睡在朋友房間地板上，我撿回收瓶換錢買食物，為了吃一頓免費晚餐，每周日晚上我都會步行到市郊的寺廟。」結語時，還以「保持饑餓，保持傻勁（stay hungry, stay foolish）」勉勵畢業生在職涯路上不要怕吃苦和吃虧。

美國心理學家達克沃斯（A. Duckworth）為解開職場中「誰會成功、為何會成功」的奧秘，針對不同行業工作者進行調查發現，「熬過艱苦的能力」是成功者的特性，並認為是項能力是追求長遠目標的熱情和毅力，也是一種堅持不懈、辛勤工作以實現未來的耐力。

總之，吃苦耐勞的觀念並未過時，而是歷久彌新的工作精神，也是職涯成功的關鍵因素，值得現代年輕人重拾並實踐之。

美國 職涯 黃仁勳

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