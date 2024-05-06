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從寓言學管理／公私分明 當機立斷

經濟日報／ 林行宜（作者是企業培訓導師）
公私分明，當機立斷。聯合報系資料照
公私分明，當機立斷。聯合報系資料照

話說，南陽缺縣令，晉平公問祁黃羊誰適合？祁答：「解狐」。平公驚訝：「他不是你仇人？」祁：「您問誰適合，非問誰是仇人。」解狐任職，深獲擁護。

又一回，朝廷需軍中尉，平公又請祁推薦。祁：「祁午」。平公：「祁午是你兒，不怕人閒話？」祁：「您要我推薦人，非問我兒是誰。」祁午擔此職，果不負所望。

孔子聽後道：「祁對外不排斥仇人，對內不迴避兒子，真大公無私啊。」

這個故事，以公私分明的典範，論述當部屬因私礙公時，建議的處理原則。

在績效管理時，若部屬因個人私務，導致目標未達標，主管該如何處理呢？

國家法規，對於蓄意與否，有不同判決刑責。同樣地，主管在處理此案時，第一條原則，應先判定是故意或非故意為之。

若是蓄意而為，因個人私利或公器私用，以致損及組織權益，則該員已踩了紅線。對於此類案件，當嚴格處置，若涉及違法，也應當機立斷，舉報懲戒。當然，若判定非蓄意為之，則可有不同的處理原則。

從公領域角度，此類因私誤公議題，不管原因為何，部屬本期績效不彰，已是事實。站在組織角度，都須反應在考核上，並連結至後續獎酬。依既有績效管理制度，進行對應處理，是主管維持內部公平的基本立場。

人是感情動物，主管與部屬朝夕相處，總有情分。華人在情理法上，對情的關注也多些。當部屬悲鳴求援，主管亦覺其情可憫，便法外開恩。則原部屬因私誤公案件，卻演變成主管徇私誤公，將導致後續的不良效應。

此特例一開，一方面，主管的徇私處置，影響團隊對於組織公正性的信賴感。另一方面，日後人人循此特例，公私交雜的模糊地帶將愈來愈大，內部法制再也難以約制行為。

從私領域的角度，對於部屬私人議題，可從不同角色提供建議或協助。例如，若組織對於員工的財務、法律、醫療等私務，設有支援系統，則從同儕的角度，可提供相關資訊。另外，也可從朋友的角度，量力而為地伸出援手。

在私人援助上，須留意勿介入私務。不同立場，常有不同解讀，案情錯綜複雜，正所謂「清官難斷家務事」。一旦介入，一不小心，容易衍生「公親變事主」的尷尬局面。後續結果，社會新聞案例，不勝枚舉。

更嚴重的議題，是在部屬及其家屬眼中，主管具有「資方」的形象與角色。若過度涉入，對於私領域關係人而言，視同組織介入。當連結日深，甚至要求組織需為私領域事務負全責，使公司陷入非必要風險中。

總結非蓄意「因私礙公」的議題，當部屬「私」人問題牴觸了「公」目標成果，主管既不想成為不近人情者，又不能有違組織交付的目標使命。在處理上，內心難免糾結與掙扎。

拿捏分際與原則，關鍵在於角色設定。公領域，是權責主管角色，應循公司既有制度與規範處理。私領域，則有多重同儕、親友角色，可依個人交情與能力，提供援助。

部屬因私誤公時，採取「公歸公、私歸私」的角色應對，既維護組織績效制度的公平性，也適度展現人情，給予能力所及的協助，是較建議的處理準則。

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