商業興觀點／政府服務升級 與市場創雙贏

在當代資本主義市場中，政府的角色不僅僅是制定規則與維持秩序，更重要的是提供高品質的公共服務來促進市場的高效運作。如同2015年諾貝爾經濟學獎得主Angus Deaton所主張之「邦弱國窮 （Weak States, Poor Countries）」，一個富足的國家必然代表著其政府有能力提供廣泛且高品質的公共服務，比如基礎設施、教育、衛生、社會福利和公共安全等。

良好市場環境基礎本質來自政府是否有能力提供優質的「公共服務產品」， 這些服務為資本市場的運作提供了必要的基礎和框架。

例如，完善的交通基礎設施可以降低運輸成本，提高市場效率；良好的教育可以培養更多人才，推動技術創新和生產力提升；健全的法制能減少犯罪投機分子，增強消費者信心，從而刺激市場需求。

為了進一步提高公共服務的效率和效果，許多國家的政府正嘗試進行數位轉型，其中包括導入AI技術。通過AI，政府不僅可以優化內部運作流程，提高服務的品質和速度，還能通過提供更加個人化以及便民的公共服務來滿足人民的需求。

舉例來說，新加坡政府透過與OpenAI合作，開發便民的聊天機器人（OneService），其功能包括自動識別與分類問題轉交相關部門、更新案件進展。

最重要的是，對於一般民眾來說「我不需要弄清楚我要聯絡哪個機構，這工具直接幫我分好並聯繫」。對於政府來說，各機構可以更快速處理案件，提升政府服務效率。

在過去的政治經濟學研究中，新自由主義所倡議的「小政府」理念通常被視為圭臬，而「強而有為的大政府」卻常與特定政治立場連結，引發爭議。

然而，現實情況是，市場上幾乎所有的經濟活動都在某種程度依賴於政府提供的公共產品（服務）。特別是具有高附加價值的經濟活動，更是離不開複雜且專業的公共服務支撐。

隨著AI技術的迅速發展和應用，我們有充分的理由期待，政府作為最大的資料持有者，透過開放資料（Open data）以及導入AI技術後能提供更高品質的公共服務。AI不僅可以提高政府服務的效率，減少冗餘和浪費，還能通過資料分析和機器學習（ML）提高政府決策的準確性，從而為公民提供更加精確和個人化的服務。

因此，社會各界應該重新思考「大政府」與「小政府」的概念，特別是在數位化和AI時代，政府不應僅僅被其規模而定義「大」或「小」，而應更多的關注其如何有效的利用科技提升公共服務品質，以及在促進經濟發展的同時如何保障社會及環境的永續發展。

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