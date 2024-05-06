智慧經營／櫃買中心董事長陳永誠 只要行得正 就能走得穩

專訪櫃買中心董事長陳永誠的當天，正好遇到大地震，陳永誠說，當天他持別提早一點到櫃買中心，主要就是先確認電腦機房的環境及資訊設備沒有受到地震影響，運作一切正常。也跟「F4」的其他成員臺灣證券交易所、期交所、集保結算所等聯繫，除了部分券商有一些下單系統異常之外，當天都是正常營運。

善用科技 強化交流運作

陳永誠擔任櫃買中心董事長已經七年，聊到過去這幾年來遇過最大的挑戰，當然還是新冠肺炎疫情衝擊，隨著疫情持續在全球蔓延，許多國家或城市都封城，或是禁止旅客出入境，也大規模衝擊經濟發展，因供應鏈中斷，對發行公司營運獲利產生一定程度影響，包含股市、油價、全球經濟成長都數據也都受到影響，疫情期間全球股市表現不佳，櫃買市場也無法置身度外。

回顧前幾年櫃買中心面臨疫情的衝擊，除了於第一時間啟動相關應變機制，包含電腦資訊系統的異地、加強環境消毒及實施人員管制，並啟動「人力分流、辦公分地」措施，同時積極宣導及協助各證券商與上櫃及興櫃公司做好防疫因應計畫。

此外，對於維持市場運作及交流，櫃買中心善用科技軟體，以視訊及線上方式持續與中介機構合辦海外法說會，業績說明會、應辦事項宣導說明會、公司治理評鑑宣導會等，讓投資人可以隨時掌握上櫃公司訊息。所幸台灣的疫情控制得宜，在產業的堅實基礎下，台灣經濟展現強大的韌性，台灣資本市場也穩步發展。

帶人帶心 共榮共好關鍵

在管理哲學上，陳永誠認為最重視的當然是專業能力，除了在工作上，能否提升專業能力之外，最重要的是保持很好的操守。如果是對主管、幹部的期待，除了自身專業，他也重視其帶領團隊的能力，因為「能否在團隊裡扮演一個團結、促使整體目標達成的角色，可能比個人的表現更重要」。

陳永誠認為，主管帶人有沒有用心，是團隊能否營造一種共榮共好的關鍵，對團隊運作順暢是很重要的一部分。

陳永誠工作上相當認真，但他也不會為難自己，而是致力讓生活跟工作都能平順進行。他的工作態度是每天都當作最後一天，所以該做的事趕快做，希望能盡量做好、往好的方向推、不要拖。但另一方面，患得患失沒有用，抱怨對生活品質也沒有好處，心態上可以再自在一點。

櫃買中心除了是市場的參與者，又受主管機關委託是監理者，其實有著雙重身分。在面對質疑時，陳永誠認為，如果是事實，就說明清楚，如果是誤解，就澄清立場。在投資市場這個利益很大的地方，難免會有一些厲害相關人，立場不一致時，會有意見觀念上的衝突，因此走在法律慣例跟契約的執行上，只要行得正，就能走得穩，這也呼應他前面提到重視操守這部分。

面對職場上的壓力以運動紓壓。過去陳永誠是運動健將，早期打籃球，也是羽球高手，現在考量身體狀況，僅偶爾上場小試身手。運動賽事方面，包括棒球、羽球、網球大滿貫四強等，都有所涉獵。

最重要的休閒活動則是看電影跟看書，閱讀跟電影欣賞，是比較能夠轉移焦慮的一種方式，但陳永誠笑說，比較不能接受跟理解的是鬼怪片，主要原因是「不大喜歡自己嚇自己」。

閒暇的時候，陳永誠也喜歡騎腳踏車，不是騎競賽型的那種公路車，就是在住家附近騎，可能去超市買東西，就以方便性高的腳踏車為交通工具。至於維持身材的小秘訣，他說可能與天生很容易就吃飽，喜歡喝湯，以及每天至少喝2,000cc的水有關。

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