中石化董監事改選 前國發會主委陳美伶獲提名獨董
中石化今年將改選董監事，此次徵求委託書除既有的威京開發、中華工程外，還有過去未被提名過的前國發會主委陳美伶、台南市政府北部辦公室參議邱佳瑜等人。
中石化將在5月30日召開股東會並改選董監事，目前董事會成員中，威京開發投資占2席、耀群有限公司、中華工程、蓁輝股份有限公司、京華租賃各占1席，合計6席董事，獨立董事有蔡練生、朱雲鵬、潘文炎。
但觀察今年的徵求委託書，除了提名現任獨董蔡練生外，獨董提名人選出現過往不曾入列的陳美伶、邱佳瑜及金典法律事務所顧問盧遠珊。
總統當選人賴清德時任行政院長期間，陳美伶為當時的國發會主委，目前她是康舒獨董；邱佳瑜則出身媒體，現職為台南市政府北部辦公室參議。
中石化今天透過重大訊息公告，將在5月14日召開董事會決議第1季財務報告。
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